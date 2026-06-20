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भारतीय लड़की के प्यार में डूबे जैकब बेथेल? इंटरनेट पर वायरल हुईं रोमांटिक तस्वीरें, कौन है ये हसीना?

Jacob Bethell Rumoured Girlfriend: इंग्लैंड के युवा स्टार क्रिकेटर जैकब बेथेल की कुछ तस्वीरें भारतीय लड़की के साथ वायरल हो रही हैं. बताया जा रहा है कि जैकब बेथल मुंबई की रहने वाली एक मेकअप आर्टिस्ट को डेट कर रहे हैं. जानिए कौन हैं बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 2:04:59 PM IST

कौन है जैकब बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?
कौन है जैकब बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?


Jacob Bethell Rumoured Girlfriend: इंग्लैंड के स्टार युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. हालांकि इस बार वह अपनी बल्लेबाजी के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, 22 साल के इंग्लिश स्टार जैकब बेथेल की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस तस्वीर में जैकब बेथेल एक खूबसूरत भारतीय लड़की के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जैकब बेथेल उस भारतीय लड़की को डेट कर रहे हैं. हालांकि अभी तक इस पर स्टार क्रिकेटर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं जैकब बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड…

इंटरनेट पर वायरल हुईं ये तस्वीरें

दरअसल, सोशल मीडिया पर जैकब बेथेल और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इनमें से एक फोटो में जैकब बेथेल भारतीय लड़की को गले लगाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कथित तौर पर किस करते नजर आ रहे हैं.  हालांकि उन दोनों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि जैकब बेथेल भारत की खूबसूरत लड़की को डेट कर रहे हैं. ये सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर एक प्राइवेट अकाउंट पर शेयर की गई हैं.

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इस अकाउंट को जैकब बेथेल और तस्वीर में दिख रही भारतीय लड़की फॉलो करती है, जिनका नाम अंकिता पटेल बताया जा रहा है. हालांकि यहां पर यह बताना जरूरी है कि जैकब बेथेल और अंकिता पटेल ने अपने रिलेशनशिप को लेकर में कोई बयान नहीं दिया है. फिलहाल यह चर्चाएं सिर्फ फैंस के बीच और सोशल मीडिया पर हैं.

कौन हैं जैकब बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?

बता दें कि जैकब बेथेल की वायरल तस्वीर प्राइवेट अकाउंट से शेयर की गई है. इस अकाउंट के बायो में Houseofankita नाम का अकाउंट मेंशन है. फैंस का कहना है कि यह प्राइवेट अकाउंट अंकिता का है, जो वायरल तस्वीर में जैकब बेथेल के साथ दिखाई दे रही हैं. इस सोशल मीडिया अकाउंट के अनुसार, जैकब बेथेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड का पूरा नाम अंकिता पटेल है. वह एक सेलेब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मुंबई में रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

कौन हैं जैकब बेथेल?

22 साल के जैकब बेथेल इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं. फिलहाल वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं. जैकब बेथेल ने अभी तक इंग्लैंड के लिए कुल तीनों फॉर्मेट में 59 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1,796 रन बनाए हैं. हाल ही में खत्म हुए IPL 2026 में जैकब बेथेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे थे.

Tags: Jacob Bethell
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