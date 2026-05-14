RCB vs KKR: बाउंसर लगने से टूटी जैकब बेथल की गोल्ड चेन, इस खिलाड़ी के हाथ लगी, फिर क्या हुआ?

Jacob Bethell Gold Chain: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में इंग्लिश बल्लेबाज जैकब बेथल के साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई. जैकब बेथल आरसीबी की ओर विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ ओपनिंग करने आए थे. फिल साल्ट की गैरमौजूदगी में आरसीबी ने जैकब बेथल को मौका दिया, लेकिन फिर भी वह कुछ कमाल नहीं कर पाए. केकेआर के खिलाफ भी जैकब बेथल 12 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए. केकेआर के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की तेज रफ्तार की बाउंसर पर जैकब बेथल कॉट एंड बोल्ड हो गए. कार्तिक त्यागी का बाउंसर जैकब बेथल के हेलमेट पर लगी और फिर उनके गले में लटकी गोल्ड चेन पर जाकर लगी. इसकी वजह से जैकब बेथल की चेन टूटकर गिर गई.

जैकब बेथल ने नहीं उठाई गोल्ड चेन

कार्तिक त्यागी की बाउंसर गेंद पर जैकब बेथल पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले के टॉप एज पर लगी. इसके बाद गेंद जैकब बेथल के हेलमेट पर लगी और फिर उनके गले में लटक रही गोल्ड चेन पर लगी. इससे जैकब बेथल की गोल्ड चेन टूटकर नीचे गिर गई. कार्तिक त्यागी ने जैकब बेथल का आसान कैच लपक लिया और विकेट का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया. यह सब कुछ इतना जल्दी हुई कि जैकब बेथल को पता ही नहीं चला कि उनकी गोल्ड चेन टूटकर गिर गई है. इसकी वजह से जैकब बेथल आउट होने के बाद बिना अपनी चेन उठाए ही पवेलियन लौट गए.

पडिक्कल को मिली बेथल की चेन

जैकब बेथल आउट होने के बाद सीधे पवेलियन लौट गए. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. पडिक्कल ने जैकब बेथल की जगह स्ट्राइक ली. इसी दौरान पडिक्कल को जैकब बेथल का गोल्ड चेन नीचे गिरा हुआ है. पडिक्कल ने चेन को जमीन से उठाया और फिर उसे अंपायर को दे दिया. इसके बाद गोल्ड चेन को जैकब बेथल के पास पहुंचाई गई. इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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जैकब बेथल का खराब फॉर्म

आरसीबी के युवा स्टार बल्लेबाज जैकब बेथल खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. आईपीएल 2026 की शुरुआत में जैकब बेथल को मौका नहीं मिल पा रहा था. इसकी वजह थी कि फिल साल्ट पहले से ओपनिंग कर रहे थे, जो जबरदस्त फॉर्म में थे. हालांकि बीच सीजन में फिल साल्ट चोटिल हो गए. इसके बाद जैकब बेथल को फिल साल्ट की जगह ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन उनका प्रदर्शन खराब रहा. जैकब बेथल 6 मैचों में 14 की औसत और 121 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 85 रन ही बना पाए हैं.

RCB ने 6 विकेट से जीता मैच

मैच की बात करें, तो कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन बनाए. केकेआर की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने नाबाद 71 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 49 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा कैमरन ग्रीन ने भी 32 रनों का योगदान किया. इसके दम पर केकेआर ने आरसीबी को 193 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने नाबाद 105 रनों की पारी खेली. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन बनाए. इसके दम पर आरसीबी ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के बाद आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है.