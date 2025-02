इशांत शर्मा की दिलचस्प सलाह, माता-पिता के साथ मनाएं वैलेंटाइन डे, वीडियो देख हंसी नहीं रुकेगी!

नई दिल्ली: वैलेंटाइन डे 2025 के मौके पर भारतीय क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बधाई दी। इस खास दिन पर टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ तस्वीर शेयर की। इसी बीच, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वैलेंटाइन डे के मौके पर माता-पिता के साथ समय बिताने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं।

इस वायरल वीडियो में इशांत शर्मा एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, “14 फरवरी को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने माता-पिता के साथ मनाएंगे तो उन्हें बेहद खुशी होगी।” उन्होंने आगे कहा, “माता-पिता हमेशा हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, चाहे हम क्या करें। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस दिन को आप अपने माता-पिता के साथ बिताएं। उन्हें अच्छे गिफ्ट दें और उन्हें खुश करें।”

