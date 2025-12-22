Ishan Kishan Dance video: SMAT 2025 जीतने के बाद भोजपुरी गानों पर झूमे ईशान किशन, डांस वीडियो हुआ वायरल

Ishan Kishan Dance video: झारखंड क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतकर इतिहास बना दिया. कप्तान ईशान किशन की अगुवाई में टीम ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 69 रन से हराया. ये झारखंड का इस टूर्नामेंट में पहला खिताब है.

फाइनल मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया. हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. झारखंड की ओर से कप्तान ईशान किशन ने तेज और भरोसेमंद बल्लेबाजी की. उन्होंने 49 गेंदों में 101 रन बनाए और कई बड़े शॉट लगाए. वे फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईशान किशन और टीम के सदस्य भोजपुरी गानों पर डांस करते नजर आए.

मजबूत साझेदारी ने बदला मैच

ईशान किशन को कुमार कुशाग्र का अच्छा साथ मिला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की. कुशाग्र ने भी तेज रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. अंत में अनुकूल रॉय और रॉबिन मिंज ने तेजी से रन जोड़कर स्कोर को और ऊंचा कर दिया. झारखंड ने 20 ओवर में 262 रन बनाए.

हरियाणा की खराब शुरुआत

263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की शुरुआत बेहद कमजोर रही. शुरुआती ओवरों में ही टीम ने अपने अहम विकेट गंवा दिए. इसके बाद बल्लेबाज दबाव में आ गए और टीम संभल नहीं पाई. पूरी टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई.

OMG Ishan Kishan and People from Jharkhand Management dance celebration is crazy🤣🤚🏻 pic.twitter.com/IKvlujtger — Ishan’s🤫🧘🧡 (@IshanWK32) December 19, 2025

झारखंड के गेंदबाजों का योगदान

झारखंड के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. विकास सिंह और अनुकूल रॉय ने अहम विकेट लिए, जबकि सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने लगातार झटके देकर हरियाणा की उम्मीदें तोड़ दीं.

जीत के बाद जश्न का माहौल

इस ऐतिहासिक जीत के बाद झारखंड टीम में खुशी का माहौल दिखा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कप्तान ईशान किशन और टीम के सदस्य भोजपुरी गानों पर डांस करते नजर आए. ईशान का मस्ती भरा अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

झारखंड और हरियाणा दोनों ही टीमें पहली बार फाइनल में पहुंची थीं. लेकिन इस बार बाजी झारखंड के हाथ लगी और टीम ने अपने नाम पहला खिताब दर्ज किया.