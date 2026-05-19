‘सीटी से तेज बैट की आवाज…’, ईशान किशन ने CSK फैंस का उड़ाया मजाक, मैदान के बाद इंस्टा पर किया ट्रोल

Ishan Kishan Viral Video: सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया है. इस मैच में हैदराबाद की जीत के हीरो ईशान किशन रहे, जिन्होंने मुश्किल पिच पर 70 रनों की शानदार पारी खेली. ईशान किशन की पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से मैच जीत लिया. हालांकि मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन की बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा उनके वायरल वीडियो की हो रही है.

दरअसल, ईशान किशन ने मैच जीतने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन किया, जो सीएसके फैंस को पसंद नहीं आया. चेन्नई के घरेलू मैदान पर मैच जीतने के बाद ईशान किशन ने फैंस की ओर से देखते हुए सीटी बजाने का इशारा किया. इतना ही नहीं, ईशान किशन ने फैंस को मैदान से बाहर जाने का भी इशारा किया. अब इसको लेकर इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है. सीएसके फैंस ईशान किशन के इस सेलिब्रेशन से नाराज दिखाई दे रहे हैं.

ईशान किशन ने इंस्टा पर भी किया ट्रोल

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने मैदान पर सीएसके फैंस के सामने सेलिब्रेट करने के बाद सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया. मैच जीतने के बाद ईशान किशन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘सीटी की आवाज से भी तेज आवाज बल्ले की थी. प्लेऑफ में एंट्री.’ दरअसल, चेपॉक पर खेले गए मैच में पूरा मैदान सीएसके फैंस से भरा हुआ था. चेन्नई सुपर किंग्स ‘विसिल पोडू’ के नाम से मशहूर है. ऐसे में सीएसके सीटी बजाते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि शायद सीटियों की आवाज से ईशान किशन के बल्लेबाजी के दौरान परेशानी हो रही थी. ऐसे में मैच विनिंग पारी खेलने के बाद ईशान किशन ने पोस्ट के जरिए सीएसके फैंस को ट्रोल किया.

ईशान किशन पर भड़के CSK फैंस

सीएसके बनाम हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के बाद ईशान किशन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ईशान किशन मैच खत्म होने के बाद सीएसके फैंस की ओर सीटी बजाने का इशारा करते हैं. इसके बाद वह हाथ से घर का शेप बनाते हैं और हाथ हिलाकर कुछ इशारा करते हैं. यूजर्स का मानना है कि ईशान ने इस इशारे से सीएसके फैंस को घर जाने के लिए कहा था. ऐसे में सीएसके फैंस ईशान किशन से काफी नाराज हैं. सोशल मीडिया पर ईशान किशन के काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है.

Ishan Kishan be like: Anni muskuni intiki ***geyandi ani antunaduu😂 pic.twitter.com/W6AIQKyqap — strawberry (@ndukuchepali) May 18, 2026

ईशान ने SRH को जिताया मैच

मैच की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन बनाए थे. सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. इसके अलावा कार्तिक शर्मा ने 32, संजू सैमसन ने 27 और शिवम दुबे ने 26 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर सीएसके ने हैदराबाद को 181 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम 19 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 70 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा हेनरिक क्लासेन ने भी 47 रन बनाए. इसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने सीएसके को 5 विकेट से शिकस्त दी.