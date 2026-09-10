Duleep Trophy 2026 Final: जीत के बाद गदगद हुए ईशान किशन, बोले- मैं अच्छा लीडर हूं, लेकिन यह सफर…

Duleep Trophy Final 2026: चेन्नई में खेले गए दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर खिताब अपने नाम कर लिया. पांच दिन तक चले मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल सका और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का बड़ा स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रन पर सिमट गई. इस बढ़त ने ईस्ट जोन को चैंपियन बना दिया.

ईस्ट जोन की इस जीत में कप्तान ईशान किशन का योगदान सबसे खास रहा. उन्होंने मुकाबले की पहली पारी में शानदार 270 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में भी 80 रन की अहम पारी खेली. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मैच के बाद ट्रॉफी उठाते हुए ईशान ने अपनी टीम की एकजुटता को जीत की सबसे बड़ी वजह बताया. उन्होंने कहा, “सच कहूं तो यह एक टीम के रूप में एकजुट रहने की बात है. हमने ऐसा किया, हमने एक टीम के रूप में यह खिताब जीता और सभी एक-दूसरे का ख्याल रख रहे थे.”

कप्तानी को लेकर ईशान ने क्या कहा?

ईशान किशन ने अपनी कप्तानी के अनुभव पर भी खुलकर बात की. उन्होंने माना कि किसी टीम की कप्तानी करना आसान काम नहीं है और इस दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है. ईशान ने कहा, “मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा लीडर रहा हूं, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता. जब आप किसी टीम की कप्तानी करते हैं तो गलतियां होती रहती हैं. मेरे लिए यह स्थिति को समझने और एक-दूसरे का ख्याल रखने के बारे में था.” उनके बयान से साफ है कि वह कप्तानी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सीखने का जरिया भी मानते हैं.

पहले से शांत हुआ हूं

ईशान ने यह भी बताया कि कप्तानी ने उनके व्यक्तित्व में पॉजिटिव बदलाव किया है. उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह एक अच्छा बदलाव है. मैं पहले से ज्यादा शांत हुआ हूं और मेरे अंदर अब ज्यादा भूख है. आप चाहते हैं कि टीम को आगे से लीड करें.” ईशान के लिए दलीप ट्रॉफी का यह प्रदर्शन काफी अहम माना जा रहा है. वहीं, साउथ जोन के तिलक वर्मा को पूरे टूर्नामेंट में 266 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.