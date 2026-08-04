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Ishan Kishan RBI Job: क्रिकेट से ब्रेक मिलते ही बैंक की ड्यूटी संभालते दिखे ईशान किशन! तस्वीरें जमकर हो रही वायरल

इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक मिलते ही ईशान किशन पटना स्थित RBI ऑफिस में 'ऑन ड्यूटी' दिखे. गले में ID कार्ड पहने उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

By: Shivani Singh | Published: August 4, 2026 10:51:46 PM IST

image credit: @AyushCricket32
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सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर इशान किशन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस तस्वीर में इशान क्रिकेट की जर्सी छोड़ फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं और उनके गले में एक आईडी कार्ड टंगा है, जिसके फीते (लैनयार्ड) पर हिंदी और अंग्रेजी में ‘भारतीय रिज़र्व बैंक’ (RBI) लिखा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि यह फोटो पटना स्थित RBI ऑफिस की है, जहां एक फैन ने उनके साथ यह सेल्फी क्लिक की थी.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल से मिले ब्रेक के दौरान 28 वर्षीय इस स्टार क्रिकेटर का यह अंदाज देख फैंस बेहद खुश हैं. भारत में कई खिलाड़ियों की तरह इशान किशन भी एक सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं. हालांकि, पटना RBI ऑफिस में उनके पद की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनका यह रूप यह दिखाता है कि वे खेल के साथ-साथ अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं.

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क्रिकेट के साथ RBI में जिम्मेदारी

18 जुलाई 1998 को पटना में जन्मे इशान किशन मार्च 2021 में अपने इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से ही भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं. हाल ही में वे ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया. इसके अलावा, IPL 2026 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से खेलते हुए टूर्नामेंट के पहले हाफ में कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली थी.

इशान ने अपना आखिरी वनडे मैच 17 जून 2026 और आखिरी T20 इंटरनेशनल 9 जुलाई 2026 को खेला था. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मैचों से ब्रेक मिलने के कारण वे अपने इस खाली समय का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं.

RBI के साथ इशान का रिश्ता नया नहीं है. इससे पहले, फरवरी 2024 में नवी मुंबई में आयोजित 18वें डीवाई पाटिल T20 कप में भी उन्होंने RBI की टीम का प्रतिनिधित्व किया था. यह दिखाता है कि इस संस्थान से उनका जुड़ाव काफी पुराना है.

वायरल हुई ‘ऑन ड्यूटी’ तस्वीर

मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले इशान को फॉर्मल कपड़ों और गले में ID कार्ड के साथ देखना उनके फैंस के लिए एक अलग और सुखद अनुभव रहा. फैन की रिक्वेस्ट पर ली गई इस सेल्फी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है और लोग खेल के साथ अपनी नौकरी के प्रति उनके इस समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पटना से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले इशान किशन का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है. बेहतर सुविधाओं के लिए उन्हें शुरुआती दिनों में झारखंड का रुख करना पड़ा था. तमाम चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में झारखंड की कप्तानी की और राष्ट्रीय टीम में भी अपनी एक खास जगह बनाई.

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