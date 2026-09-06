Duleep Trophy: ईशान ने बढ़ाई गंभीर-अगरकर की टेंशन, फाइनल में शतक ठोक मचाई तबाही, टेस्ट टीम में एंट्री पक्की!

Ishan Kishan Century Duleep Trophy Final: ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगा दिया है. साउथ जोन के खिलाफ खेले जा रहे खिताबी मुकाबले में ईशान किशन ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने साउथ जोन के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए 122 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक है. इसी के साथ ही ईशान किशन ने खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है. दरअसल, ईशान किशन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनकी इस पारी के दम पर ईस्ट जोन का स्कोर मैच के पहले दिन 400 रन के करीब पहुंच गया.

गंभीर-अगरकर की बढ़ी टेंशन

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने फाइनल में अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की दावेदारी पेश की है. इससे टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर की टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, मौजूदा समय में भारत के कई खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर ईशान किशन लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे, तो टेस्ट टीम में उनकी एंट्री हो सकती है. हालांकि अगर ईशान की टेस्ट टीम में एंट्री होती है, तो यह देखना भी दिलचस्प होगा कि उन्हें किसकी जगह खेलने का मौका मिलेगा. बता दें कि ईशान किशन ने अपने करियर में भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 78 रन बनाए हैं.

💯 for Ishan Kishan 👏 He brings it up in style 💥 The East Zone captain leading from the front with a superb knock 🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/ql9el4G60Q — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 6, 2026

ईशान किशन का फर्स्ट क्लास करियर

पिछले कुछ सालों से ईशान किशन सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. टी20 और वनडे में अपना जलवा दिखाने के बाद ईशान किशन रेड बॉल में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास में क्रिकेट में 67वां मैच खेल रहे हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4,000 से ज्यादा रन आए हैं.

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मैच का क्या हाल?

दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में ईस्ट जोन की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. मैच के पहले दिन ईस्ट जोन ने 4 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना लिए हैं. ईस्ट जोन की ओर से अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रनों की पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन बनाए. इसके बाद शिखर मोहन ने 85 रनों की पारी खेली. फिलहाल कप्तान ईशान किशन नाबाद 111 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर कुमार कुशाग्र 63 रन बनाकर मौजूद हैं.