Ishan Kishan Injury: शतक के जश्न के बीच आई बुरी खबर, क्या आयरलैंड सीरीज से बाहर होंगे ईशान किशन, चोट ने बढ़ाई चिंता?

अफगानिस्तान के खिलाफ़ दूसरे वनडे में 79 गेंदों पर 125 रनों की तूफ़ानी पारी खेलकर ईशान किशन ने क्रिकेट गलियारों में तहलका मचा दिया है. उनकी इस आतिशी वापसी ने जहां फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया, वहीं उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज़ों एमएस धोनी और केएल राहुल को पछाड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

लेकिन, इस जश्न के बीच भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं. मैच के दौरान मैदान पर कुछ ऐसा हुआ कि ईशान दर्द से कराहते नजर आए और उन्हें तुरंत बाहर ले जाना पड़ा. अब हर किसी के ज़हन में बस एक ही सवाल है क्या ईशान की यह चोट गंभीर है, और क्या वे आगामी आयरलैंड टी20 सीरीज़ का हिस्सा बन पाएंगे?

ईशान किशन के कंधे में चोट

लखनऊ में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ मैच की दूसरी पारी के 39वें ओवर में फ़ील्डिंग करते समय ईशान किशन ज़ोर से अपने कंधे के बल गिर पड़े. रहमत शाह ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला; ईशान पीछे की ओर दौड़े लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए. इस दौरान वे अपने कंधे के बल गिर गए और घायल हो गए. इसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए और उन्हें आइस पैक लगाते हुए देखा गया.

क्या वे आयरलैंड के खिलाफ़ T20I सीरीज़ का हिस्सा होंगे?

BCCI ने अभी तक ईशान किशन की चोट के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है. इससे पता चलता है कि चोट गंभीर नहीं है और वे आयरलैंड के खिलाफ़ सीरीज़ से पहले ठीक हो सकते हैं. बेलफ़ास्ट में भारत की सीरीज़ आठ दिनों में शुरू होगी, जिससे ईशान को पूरी तरह ठीक होने का समय मिल जाएगा. अगर टीम मैनेजमेंट चाहे, तो वे उन्हें चेन्नई में होने वाले आखिरी वनडे के लिए आराम भी दे सकते हैं.

ईशान किशन ने धोनी और राहुल को पीछे छोड़ा

125 रनों की अपनी पारी के साथ, ईशान किशन ने MS धोनी और KL राहुल को पीछे छोड़ दिया है. वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 1,000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 26 पारियों में हासिल की, जबकि KL राहुल को 1,000 रन तक पहुँचने में 27 पारियाँ और MS धोनी को 29 पारियाँ लगी थीं।