Ishan Kishan Wedding Bell: ईशान किशन बनेंगे दूल्हा! सिर पर सजेगा सेहरा, दादा को भा गई पोते की पसंद

Ishan Kishan Wedding: 15 फरवरी को पाकिस्तान पर टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में 61 रन की शानदार जीत के बाद, सबकी नज़रें ओपनर ईशान किशन के बढ़ते रोमांस पर टिकी हैं. औरंगाबाद में एक गांव के दिल को छू लेने वाले दौरे के दौरान, उनके दादा अनुराग पांडे ने जयपुर की मॉडल अदिति हुंडिया के साथ ईशान के रिश्ते को सबके सामने मंज़ूरी दी, जिससे सालों से लग रही अटकलों पर विराम लग गया.

क्या बोले ईशान के दादा ?

पांडे ने कहा, “ईशान जिससे भी शादी करना चाहे, मुझे पूरी तरह मंज़ूर है – उसका फ़ैसला मेरा है,” उन्होंने अदिति के मिस इंडिया में रनर-अप रहने और उनके मॉडलिंग के सफल रास्ते पर भी ज़ोर दिया. परिवार में बातचीत तेज़ होने के साथ, टूर्नामेंट के बाद शादी की अफवाहें भी हैं, अभी ऑफिशियल बयान आना बाकी है. बिहार के औरंगाबाद में इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन के दादा अनुराग पांडे ने कहा, “ईशान किशन जिससे भी शादी करना चाहे, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. अदिति उसकी गर्लफ्रेंड है. वह एक मॉडल है. बच्चों को जो खुश करता है, उसे स्वीकार करना चाहिए.”

अदिति हुंडिया की स्पॉटलाइट और रोमांस की अफवाहें

जयपुर के एक बिज़नेसमैन की बेटी अदिति, मिस डीवा 2018 विनर और फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट के तौर पर मशहूर हुईं, और फैशन सर्कल में सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी मौजूदगी थी. अटकलें 2019 IPL के दौरान शुरू हुईं, जब वह स्टेडियम स्टैंड्स में एक पॉपुलर “मिस्ट्री फैनगर्ल” बन गईं, ईशान के लिए चीयर कर रही थीं, और फिर इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार बातचीत ने आग को और भड़का दिया. पांडे ने बताया कि अदिति ईशान के परिवार की बहुत तारीफ़ करती थीं, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने उनके दादाजी की जवानी की तारीफ़ की थी, जिससे वह जयपुर से एक जानी-मानी फैमिली फ्रेंड बन गईं.

ईशान किशन का करियर

इंडिया की T20 टीम से 1.5 साल के ब्रेक के बाद, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोना और सिलेक्शन में नज़रअंदाज़ किया जाना शामिल था—ईशान ने हाल के मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए शानदार वापसी की है. मैचों में अदिति की लगातार मौजूदगी से उनका रोमांटिक इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है. पटना की गलियों से 7 साल की उम्र में आशियाना नगर में बल्ला उठाने तक का उनका सफर उनकी हिम्मत का सबूत है; उनके पक्के इरादे की वजह से उनके दोस्तों ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक किरदार के नाम पर “डेफिनिट” निकनेम दिया. ईशान किशन एडम गिलक्रिस्ट, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडल मानते हैं, और मैदान के बाहर टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स का मज़ा लेते हैं.

