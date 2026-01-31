Home > क्रिकेट > ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल

ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल

Ishan Kishan T20I Century: ईशान किशन ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक बनाया है. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी T20 मैच में अपना शतक पूरा किया है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 31, 2026 8:47:23 PM IST

ईशान किशन का T20I में पहला शतक
ईशान किशन का T20I में पहला शतक


Ishan Kishan T20I Century: ईशान किशन ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक बनाया है. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी T20 मैच में अपना शतक पूरा किया है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है. उन्होंने एक ही ओवर में 29 रन बनाए. ईशान ने स्पिनर ईश सोढ़ी के एक ओवर की सभी छह गेंदों पर बाउंड्री लगाई. उन्होंने एक बाउंड्री के साथ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है. इसके बाद उन्होंने 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है. अपने शतकीय पारी में ईशान ने 10 छक्के और 6 चौके लगाए है.

You Might Be Interested In

इससे पहले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ईशान किशन का सबसे बड़ा स्कोर 89 रन था. उन्होंने अपने 36वें T20 इंटरनेशनल मैच में अपना पहला शतक बनाया है. ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के चौथे T20 मैच में नहीं खेले थे. उस मैच के टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि ईशान किशन की तबीयत ठीक नहीं है. ईशान ने रायपुर में खेले गए T20 मैच में अर्धशतक बनाया था. T20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान ने जो फॉर्म दिखाया है, वह भारतीय टीम के लिए एक अच्छा संकेत है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026
ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल
ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल
ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल
ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल