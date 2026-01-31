ईशान किशन का T20I में पहला शतक, तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; कीवियों का बुरा हाल

Ishan Kishan T20I Century: ईशान किशन ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक बनाया है. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी T20 मैच में अपना शतक पूरा किया है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है. उन्होंने एक ही ओवर में 29 रन बनाए. ईशान ने स्पिनर ईश सोढ़ी के एक ओवर की सभी छह गेंदों पर बाउंड्री लगाई. उन्होंने एक बाउंड्री के साथ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है. इसके बाद उन्होंने 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है. अपने शतकीय पारी में ईशान ने 10 छक्के और 6 चौके लगाए है.

इससे पहले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ईशान किशन का सबसे बड़ा स्कोर 89 रन था. उन्होंने अपने 36वें T20 इंटरनेशनल मैच में अपना पहला शतक बनाया है. ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के चौथे T20 मैच में नहीं खेले थे. उस मैच के टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि ईशान किशन की तबीयत ठीक नहीं है. ईशान ने रायपुर में खेले गए T20 मैच में अर्धशतक बनाया था. T20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान ने जो फॉर्म दिखाया है, वह भारतीय टीम के लिए एक अच्छा संकेत है.