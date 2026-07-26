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IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी को कैसे संभाल रही टीम इंडिया? ईशान किशन ने बताई अंदर की बात

Ishan Kishan On Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के बड़े राज का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि टीम में किस तरह से वैभव सूर्यवंशी को ट्रीट किया जाता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 26, 2026 11:10:27 AM IST

ईशान किशन ने बताया वैभव सूर्यवंशी को कैसे संभाल रही टीम इंडिया.
ईशान किशन ने बताया वैभव सूर्यवंशी को कैसे संभाल रही टीम इंडिया.


Ishan Kishan On Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. अभी वह भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सूर्यवंशी के साथ बाकी खिलाड़ियों को व्यवहार कैसा रहता होगा.

इस पर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने बड़ा खुलासा किया है. ईशान किशन का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को ड्रेसिंग रूम में छोटे भाई जैसा प्यार मिलता है. उन्होंने कहा कि टीम के सीनियर खिलाड़ी वैभव को सोशल मीडिया से दूर रहकर क्रिकेट पर फोकस करने की सलाह देते रहते हैं.

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ईशान किशन से खोला ड्रेसिंग रूम का राज

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के ईशान किशन (Ishan Kishan) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि ‘वैभव बहुत समझदार है. उसे पता है कि उसे कैसे बल्लेबाजी करनी है और मैदान के अंदर और बाहर खुद को कैसे संभालना है.’ ईशान ने आगे कहा, ‘हालांकि मुझे लगता है कि वह जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां कई तरह की भटकाने वाली चीजें हो सकती हैं. दोस्तों के सर्कल में भी ऐसी चीजें होती हैं.’

ये भी पढ़ें: IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा OUT, 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री… तीसरे टी20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग XI!

भारतीय विकेटकीपर ने आगे कहा, ‘हमने वैभव को एक बड़े भाई की तरह दिखने के लिए गाइड करने की कोशिश की है, ताकि वह वे गलतियां न करें जो हम सभी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने शुरुआती दिनों में की थीं. और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अक्षर पटेल, अभिषेक और कई और खिलाड़ी भी हैं जो सूर्यवंशी की हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.’

वैभव सूर्यवंशी का जिम्बाब्वे में प्रदर्शन

भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी ने पहले टी20 मैच में 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया. इसके बाद दूसरे टी20 मैच में भी सूर्यवंशी ने 20 रनों की पारी खेली.

कैसा रहा दूसरा टी20 मैच?

मैच की बात करें, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 219 रन बनाए. ईशान किशन ने 44 गेंद पर 81 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा ने 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर ही ढेर हो गई. इसके चलते भारत ने 90 रनों से मैच जीत लिया.

Tags: Ind vs Zimishan kishanVaibhav Sooryavanshi
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