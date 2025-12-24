Home > क्रिकेट > Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!

Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!

Ishan Kishan News: टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने अब विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ 33 गेंदों पर शतक लगाकार तहलका मचा दिया है. इस तरह सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 24, 2025 6:44:06 PM IST

Ishan Kishan News
Ishan Kishan News


Ishan Kishan Century: विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआत हो चुकी है और इस बार कई धुरंधर मैदान में दिख रहे हैं. इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशान किशन का नाम भी शामिल हैं. आज अलग-अलग मैचों में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने भी धमाकेदार शतक लगाए.

You Might Be Interested In

सकीबुल गनी ने तो सिर्फ 32 गेंदों पर शतक लगाया. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों पर शतक बनाया. इसके अलावा अगर बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने 83 गेंदों में शतक बनाया, वहीं रोहित शर्मा ने 62 गेंदों पर शतक लगाया.

ईशान किशन ने 33 गेंदों पर बनाया शतक

इस बीच चर्चा में ईशान किशन में भी हैं. उन्होंने झारखंड की ओर से खेलते हुए कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाया. इस तरह एक दिन में ही सकीबुल गनी के सबसे कम गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा. ईशान किशन ने अपनी पारी में 7 चौके और 14 छक्कों की मदद से 39 गेंदों पर कुल 125 रन बनाए.

You Might Be Interested In

बता दें कि कुछ समय पहले तक ईशान किशन को भारतीय टीम से साइड लाइन कर दिया गया था. हालांकि, हाल के दिनों में जिस तरह से ईशान किशन ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप में चुना गया है.

ईशान किशन कुछ दिनों पहले ही अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता चुके हैं. जीत के हीरो कप्तान ईशान किशन ही रहे थे, जिन्होंने फाइनल में 101 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. इसी के साथ ईशान फाइनल में शतक बनाने वाले पहले कप्तान भी बने थे. उन्होंने तब मात्र 45 गेंदों पर शतक लगाया था.

57.44 की औसत से ईशान किशन ने बनाए थे 517 रन

ईशान किशन पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए थे. इस दौरान दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे. उनकी शानदार प्रदर्शन की वजह से ही झारखंड पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब हासिल करने में कामयाब रही थी. इसके बाद ईशान किशन को विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के लिए झारखंड का कप्तान नियुक्त किया गया था.

स्मैट में इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान किशन ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई. उन्हें संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया. इसी के साथ उन्हें लंबे वक्त बाद भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है.

ईशान किशन का भारत के लिए कैसा रहा है प्रदर्शन?

बता दें कि ईशान किशन ने भारत की तरफ से 2 टेस्ट मुकाबलों में 78 की औसत के साथ 78 रन बनाए हैं. वहीं 27 वनडे मुकाबलों में 42.41 की औसत के साथ 933 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 210 रन की पारी भी खेली थी. ईशान भारत के लिए 32 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 6 अर्धशतकों के साथ 796 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 25.68 रहा है.

टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही भारत टीम के लिए ईशान किशन का मौजूदा फॉर्म एक अच्छा संकेत है. टी-20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Cricket Newsishan kishanSports NewsVijay Hazare Trophy 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!
Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!
Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!
Ishan Kishan का प्रचंड फॉर्म जारी, अब सिर्फ 33 गेंदों में बना दिया शतक, टी-20 वर्ल्ड कप की टीमों की बढ़ा दीं धड़कनें!