Home > क्रिकेट > Ishan Kishan Comeback: डिप्रेशन से गुजरने के बाद ईशान किशन ने गीता का सहारा लेकर कैसे किया कमबैक, पिता ने बताई अंदर की बात

Ishan Kishan Comeback: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का एलान हो गया है. SMAT 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: December 20, 2025 4:21:27 PM IST

Ishan kishan
Ishan kishan


India Squad for ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. SMAT 2025 में अपनी टीम झारखंड को ट्रॉ़फी जिताने वाले ईशान किशन को ईनाम मिला है. उन्होंने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शानदार शतक लगाया था और 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. अब टीम इंडिया में ईशान किशन का सेलेक्शन हो गया है.

ईशान के पिता ने कुछ समय पहले कहा था कि मेरी मां ने मुझसे गीता पढ़ने को कहा था. इसलिए मैंने उसे (ईशान किशन) गीता पढ़ने का सुझाव दिया। मैंने मुझसे कहा था कि अगर तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो अपने सवाल को अपने मन में रखो और गीता खोलो. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पेज तुम्हारे सामने आए, उसे पढ़ो. तुम्हें अपने सवाल का जवाब उस पेज में मिल जाएगा.

जेब में गीता रखते हैं ईशान किशन (Ishan Kishan keeps the Gita in his pocket)

जानकारी सामने आ रही है कि ईशान किशन अपनी जेब में गीता रखते हैं. इसके बारे में ईशान के पिता पांडे ने कभी कहा था कि किशन अब जहां भी जाते हैं, अपने साथ गीता का पॉकेट एडिशन रखते हैं और जब भी उन्हें क्लैरिटी या तसल्ली की ज़रूरत महसूस होती है, तो उसे पढ़ते हैं. पांडे ने आगे कहा कि गीता हमेशा उसके साथ रहती है. वह इसे अपने किट बैग में रखता है. जब भी कुछ होता है, वह उसे खोलता है और पढ़ता है.

ठीक एक साल पहले दिसंबर में जब ईशान किशन निजी जीवन में उथल-पुथल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया – जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत है. अर्जुन की तरह ईशान भी दो लड़ाइयां लड़ रहे थे – एक अपने करियर के साथ, जिसे भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण लोगों ने जो आज भी महत्वपूर्ण हैं, खराब कर दिया था और दूसरी इस अनिश्चितता के साथ कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है.

सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025 में ईशान किशन का शानदार प्रदर्शन (Ishan Kishan’s outstanding performance in the Syed Mushtaq Ali T20 Trophy 2025)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईशान किशन की कप्तानी में पहली बार झारखंड ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया. इसके अलावा, ईशान ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025 (SMAT 2025) में ईशान किशन सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज रहे. वो पहले ऐसे कप्तान बनकर उभरे, जिन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में शतक जमाया.

ईशान किशन ने SMAT 2025 में खेले 10 मैच की 10 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 517 रन बनाए, जिसमें 33 छक्के और 51 चौके शामिल रहे. इस दौरान ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 197.32 का और औसत 57.44 का रहा.

Tags: ICC T20 World Cup 2026ishan kishanishan kishan bhagavad gitaishan kishan smat 2025 statsSMAT 2025
