Video: न जर्सी, न बल्ले पर… फैन ने ऐसी जगह मांगा ऑटोग्राफ, ईशान किशन हंस-हंसकर हुए लोटपोट

Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अपने मस्तीभरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. अक्सर ईशान किशन के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस हंस-हंसकर लोटपोट हो गए हैं. दरअसल, जिम्बाब्वे दौरे पर दूसरे टी20 में ईशान किशन ने शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया था. मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन फैंस से मिलकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे और ऑटोग्राफ दे रहे थे. इसी दौरान एक फैन ने उनसे ऐसी डिमांड कर दी, जिसे सुनकर ईशान किशन अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

फैन ने कहां मांगा ऑटोग्राफ?

मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन (Ishan Kishan) स्टेडियम में मौजूद फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे. उन्होंने कई फैंस को जर्सी और बल्ले पर ऑटोग्राफ दिया. इसी दौरान वहां पर मौजूद एक फैन ने ईशान किशन ने अपने गंजे सिर पर ऑटोग्राफ मांग लिया. फैन की यह अनोखी डिमांड सुनकर ईशान किशन हैरान रह गए, लेकिन फिर वह हंसने लगे. फैन ने बार-बार उनसे अपने गंजे सिर पर ऑटोग्राफ देने के लिए कहा. इस पर ईशान किशन ने हंसते हुए फैन के गंजे सिर पर अपना साइन कर दिया. यह मजेदार नजारा देखकर वहां पर मौजूद अन्य फैंस भी जोर-जोर से हंसने लगे. इसका वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. नीचे देखें वीडियो…

CRAZY FAN OF ISHAN KISHAN 🤣 – A fan asked Ishan for an autograph on his bald head, See Ishan reaction.😭 pic.twitter.com/xkwtPXF4IO — Sam (@cricsam02) July 26, 2026







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जिम्बाब्वे में ईशान किशन का प्रदर्शन

सीरीज की बात करें, तो भारत ने जिम्बाब्वे को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया. इस सीरीज में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले टी20 मैच में 24 गेंदों पर 35 रन बनाए. इसके बाद दूसरे मैच में 44 गेंदों पर 81 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के आए. इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने 26 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली. कुल मिलाकर ईशान ने 3 पारियों में 145 रन बनाए.