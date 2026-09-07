ईशान किशन ने ठोका दोहरा शतक, तो खुशी से झूम उठीं अदिति हुंडिया, बॉयफ्रेंड पर खुलकर लुटाया प्यार

Ishan Kishan Girlfriend Post: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने जमकर कहर बरपाया है. उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में ही दोहरा शतक लगा दिया है. उनकी इस पारी के दम पर ईस्ट जोन ने 700 रनों का आंकड़ा पार किया. ईशान किशन (Ishan Kishan) की इस पारी के बाद उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने भी उन पर खूब प्यार लुटाया. अदिति हुंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर की. उन्होंने लिखा कि चेन्नई की गर्मी में 250 रन बनाना आसान नहीं होता है. अदिति ने अपने पोस्ट में ईशान किशन की जमकर तारीफ की. उनकी इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अदिति ने ईशान पर लुटाया प्यार

ईशान किशन ने फाइनल मैच के दूसरे दिन 270वीं गेंद पर अपना दोहरा शतक पूरा किया. इसके बाद वो 301 गेंद पर 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. उनकी इस पारी को देखकर गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया (Aditi Hundia) ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी में 250 रन बनाना आसान नहीं होता है. कुछ पारियां रनों से मापी जाती हैं, लेकिन यह पारी हिम्मत और जज्बे से मापी जाएगी. मुझे तुम पर बहुत गर्व है, इशू.’ इससे पहले अदिति हुंडिया ने मैच के पहले दिन भी स्टोरी शेयर की थी, जब ईशान ने अपना शतक पूरा किया था. बता दें कि अदिति हुंडिया जयपुर की मशहूर मॉडल हैं. व लंबे समय से ईशान किशन को डेट कर रही हैं.

300 रन बनाने से चूके ईशान किशन

मैच के दूसरे दिन ईशान किशन 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. हालांकि बाद में वह फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे. वह 300 रनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 30 रन से चूक गए. 270 के स्कोर पर ईशान किशन को त्रिपुरणा विजय ने अपना शिकार बनाया. उनके आउट होते ही कुछ ही देर में ईस्ट जोन की टीम 708 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

🚨 ISHAN KISHAN PLAYED ONE OF THE GREATEST INNINGS IN DULEEP TROPHY HISTORY 😍 – 270 runs in the final, one to remember forever in Indian history. pic.twitter.com/jlGJedG94i — Johns. (@CricCrazyJohns) September 7, 2026

ईशान के अलावा ये खिलाड़ी चमके

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन के अलावा कई ईस्ट जोन के अन्य बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. कुमार कुशाग्र 101 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि शिखर मोहन ने 85 रन बनाए. उनके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 और वैभव सूर्यवंशी ने 44 रनों का योगदान दिया.