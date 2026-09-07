Home > खेल > ईशान किशन ने ठोका दोहरा शतक, तो खुशी से झूम उठीं अदिति हुंडिया, बॉयफ्रेंड पर खुलकर लुटाया प्यार

ईशान किशन ने ठोका दोहरा शतक, तो खुशी से झूम उठीं अदिति हुंडिया, बॉयफ्रेंड पर खुलकर लुटाया प्यार

Ishan Kishan Girlfriend Post: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में शानदार दोहरा शतक लगाया. ईशान की यह पारी देख उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया खुशी से झूम उठीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर ईशान के लिए खास मैसेज लिखा.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 5:09:44 PM IST

ईशान किशन के दोहरे शतक बनाने पर उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने प्यारा पोस्ट किया.
ईशान किशन के दोहरे शतक बनाने पर उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने प्यारा पोस्ट किया.


Ishan Kishan Girlfriend Post: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने जमकर कहर बरपाया है. उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में ही दोहरा शतक लगा दिया है. उनकी इस पारी के दम पर ईस्ट जोन ने 700 रनों का आंकड़ा पार किया. ईशान किशन (Ishan Kishan) की इस पारी के बाद उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने भी उन पर खूब प्यार लुटाया. अदिति हुंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर की. उन्होंने लिखा कि चेन्नई की गर्मी में 250 रन बनाना आसान नहीं होता है. अदिति ने अपने पोस्ट में ईशान किशन की जमकर तारीफ की. उनकी इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अदिति ने ईशान पर लुटाया प्यार

ईशान किशन ने फाइनल मैच के दूसरे दिन 270वीं गेंद पर अपना दोहरा शतक पूरा किया. इसके बाद वो 301 गेंद पर 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. उनकी इस पारी को देखकर गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया (Aditi Hundia) ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी में 250 रन बनाना आसान नहीं होता है. कुछ पारियां रनों से मापी जाती हैं, लेकिन यह पारी हिम्मत और जज्बे से मापी जाएगी. मुझे तुम पर बहुत गर्व है, इशू.’ इससे पहले अदिति हुंडिया ने मैच के पहले दिन भी स्टोरी शेयर की थी, जब ईशान ने अपना शतक पूरा किया था. बता दें कि अदिति हुंडिया जयपुर की मशहूर मॉडल हैं. व लंबे समय से ईशान किशन को डेट कर रही हैं.

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ईशान किशन की गर्लफ्रेंड का पोस्ट.

300 रन बनाने से चूके ईशान किशन

मैच के दूसरे दिन ईशान किशन 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. हालांकि बाद में वह फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे. वह 300 रनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 30 रन से चूक गए. 270 के स्कोर पर ईशान किशन को त्रिपुरणा विजय ने अपना शिकार बनाया. उनके आउट होते ही कुछ ही देर में ईस्ट जोन की टीम 708 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

ईशान के अलावा ये खिलाड़ी चमके

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन के अलावा कई ईस्ट जोन के अन्य बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. कुमार कुशाग्र 101 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि शिखर मोहन ने 85 रन बनाए. उनके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 और वैभव सूर्यवंशी ने 44 रनों का योगदान दिया.

Tags: ishan kishan
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