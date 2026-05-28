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IPL 2026: ईशान किशन का खास तोहफा! 1-2 नहीं, साथी खिलाड़ी को दिए 6 जोड़ी जूते

Ishan Kishan Gift To Sakib Hussain: भारतीय स्टार खिलाड़ी ईशान किशन ने अपने साथी क्रिकेटर साकिब हुसैन को 6 जोड़ी स्पाइक जूते गिफ्ट में दिए हैं. साकिब हुसैन ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 28, 2026 5:46:09 PM IST

ईशान किशन और साकिब हुसैन.
ईशान किशन और साकिब हुसैन.


Ishan Kishan Gift To Sakib Hussain: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अपने प्यारे और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं. मैदान के बाहर ईशान किशन अपने साथी खिलाड़ियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. हाल ही में ईशान किशन ने एक ऐसा काम किया है, जिससे उन्होंने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है. दरअसल, ईशान किशन ने अपने साथी खिलाड़ी साकिब हुसैन को आईपीएल 2026 में खेलने के लिए 6 जोड़ी स्पाइक जूते दिलवाए.

साकिब हुसैन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है. साकिब हुसैन सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने ईशान किशन की कप्तानी के अंडर अपना आईपीएल डेब्यू किया. साकिब हुसैन ने अपने डेब्यू मैच में ही 4 विकेट चटकाए है, जिसके बाद वह टीम की अहम हिस्सा बन गए. बता दें कि साकिब हुसैन और ईशान किशन दोनों ही बिहार से ताल्लुक रखते हैं.

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साकिब के नहीं थे स्पाइक्स के पैसे!

ESPNcricinfo के साथ बातचीत करते हुए साकिब हुसैन ने बताया कि ईशान किशन (Ishan Kishan) ने उन्हें 6 जोड़ी स्पाइक शूज दिलाए. एक समय ऐसा था जब साकिब हुसैन के पास प्रैक्टिस के लिए स्पाइक्स खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे. साकिब हुसैन की मां ने अपने गहने बेचकर उन्हें जूते दिलवाए थे. इसके बाद साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साकिब हुसैन को अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने साकिब हुसैन को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया.

साकिब हुसैन ने क्या कहा?

साकिब हुसैन ने इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘मेरे पास अभी 6 जोड़ी स्पाइक शूज हैं. ईशान भैया दिलाए हैं हमको. उन्होंने हमसे पूछा क्या पहनना है तो हमने कहा एडिडास के एडीपॉवर. तो भैया ने दिलाए हमको.’ साकिब हुसैन के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर ईशान किशन की जमकर तारीफ हो रही है.

साकिब हुसैन का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद को एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के सामने हार का सामना करना पड़ा. हालांकि इस सीजन हैदराबाद को साकिब हुसैन जैसा तेज गेंदबाज मिला, जो पावरप्ले और डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हैं. साकिब हुसैन ने आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 11 मैच खेले, जिसमें 9.45 की इकॉनमी से 15 विकेट हासिल किए. साकिब हुसैन आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने डेब्यू के बाद लगातार 10 मैचों में कोई न कोई विकेट चटकाया है.

ये भी पढ़ें:Video: 4 साल के बैटर का कमाल! खुद से 3 गुना लंबे गेंदबाज को धोया, लोग बोले- अगला सूर्यवंशी आ गया!

Tags: IPL 2026ishan kishanSUNRISERS HYDERABAD
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