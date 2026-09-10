Ishan Kishan: टीम इंडिया से बाहर हुए, कॉन्ट्रैक्ट गंवाया… फिर ऐसे ईशान किशन ने कैसे पलटी पूरी बाजी, रोक पाना हो रहा मुश्किल!

Ishan Kishan News: भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने वनडे करियर की शुरुआत में दोहरा शतक लगाकर तहलका मचा दिया था. साथ ही टी20 मैचों में भी शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में शामिल हो गए थे. यहां तक कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू का मौका मिल गया. सब अच्छा चल रहा था कि अचानक कहानी ने करवट ले ली.

ईशान किशन ने निजी कारणों का हवाला देते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. इसी दौरान बीसीसीआई ने खिलाड़ियों से घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने की बात कही, लेकिन ईशान घरेलू क्रिकेट खेलने मैदान पर नहीं उतरे. बोर्ड और सिलेक्टर्स को उनका यह रवैया नागवार गुजरा और इसका असर उनके करियर पर भी दिखाई देने लगा.

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी कर दिया गया था ईशान किशन को बाहर

कुछ ही समय में ईशान को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया. इसके बाद तीनों फॉर्मेट की भारतीय टीम से भी उनकी छुट्टी हो गई. उनके नाम पर सिलेक्शन मीटिंग में चर्चा तक नहीं हो रही थी. सिलेक्टर्स ने उनके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए और ऐसा लगने लगा कि ईशान के लिए भारतीय टीम में वापसी का दरवाजा शायद हमेशा के लिए बंद हो गया है. लेकिन, ईशान ने कहानी को यहीं खत्म नहीं होने दिया.

उन्होंने घरेलू क्रिकेट का रुख किया. उन्हें पता था कि टीम इंडिया में वापसी का रास्ता अब सिर्फ प्रदर्शन से होकर गुजरता है. उन्होंने मैदान पर जवाब देने का फैसला किया और घरेलू क्रिकेट में बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान को झारखंड की कप्तानी की जिम्मेदारी मिली. यह उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका था और उन्होंने इसे शानदार अंदाज में भुनाया. टूर्नामेंट में खेले 10 मैचों में ईशान ने 57 की औसत और करीब 197 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए. उनकी बल्लेबाजी तो शानदार रही ही, कप्तानी में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और झारखंड को चैंपियन बना दिया.

इस प्रदर्शन ने ईशान के लिए एक बार फिर टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए. भारतीय टी20 टीम में उनकी वापसी हुई और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने शतक और अर्धशतक लगाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया. इसके बाद वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ दिया.

टी20 विश्व कप 2026 में भी गरजा ईशान किशन का बल्ला

टी20 विश्व कप 2026 में भी ईशान किशन का बल्ला जमकर गरजा. उन्होंने 9 मैचों में 193 के शानदार स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए और भारत की ओर से टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. टीम इंडिया में अपनी जगह दोबारा मजबूत करने के बाद भी ईशान ने घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज नहीं किया. वह दलीप ट्रॉफी में उतरे और इस बार उन्हें ईस्ट जोन की कप्तानी सौंपी गई. ईशान ने यहां भी बल्ले और कप्तानी, दोनों से अपना दम दिखाया.

उनकी अगुवाई में ईस्ट जोन ने फाइनल में साउथ जोन को पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर हराकर 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबला तो ईशान के करियर की यादगार पारियों में शामिल हो गया. उन्होंने पहली पारी में 270 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और पूरे फाइनल में उनके बल्ले से कुल 350 रन निकले.

ईशान की कहानी सिर्फ एक बल्लेबाज की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है, जिसने मुश्किल समय में खुद को दोबारा खड़ा किया. बल्लेबाजी के साथ-साथ कप्तान के तौर पर भी उन्होंने लगातार अपनी काबिलियत साबित की है.

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कप्तान के रूप में ईशान ने पिछले 16 मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की है. दलीप ट्रॉफी में भी उनकी कप्तानी में ईस्ट जोन ने बिना कोई मैच गंवाए खिताब अपने नाम किया. कप्तान के तौर पर उनका यह विजयी अभियान फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में साल 2018 से चला आ रहा है. जिस ईशान किशन के करियर पर एक समय सवालिया निशान लग गया था, वही खिलाड़ी अब अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों से लगातार नए जवाब दे रहा है.