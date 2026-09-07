ईशान किशन ने रचा इतिहास! दलीप ट्रॉफी फाइनल में ठोकी डबल सेंचुरी, 31 साल बाद किया ऐसा करिश्मा

Ishan Kishan Double Century: ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के फाइनल में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. ईशान (Ishan Kishan) ने फाइनल मुकाबले के दूसरे दिन दोहरा शतक पूरा किया. उन्होंने 270वीं गेंद पर चौका लगाकर 200 रनों का आंकड़ा पार किया. इस दौरान उनके बल्ले से 26 चौके और 2 छक्के आए. यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का दूसरा दोहरा शतक है. इससे पहले ईशान ने साल 2016-17 रणजी सीजन में दिल्ली के खिलाफ 273 रनों की पारी खेली थी. अब करीब 10 साल बाद ईशान ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में डबल सेंचुरी लगा दी है. उनकी इस पारी के दम पर ईस्ट जोन ने फाइनल में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. ईस्ट जोन का पहली पारी में स्कोर 600 रनों के करीब पहुंच गया है.

ईशान की पुजारा-वाडेकर के क्लब में एंट्री

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाकर ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, वह सिर्फ 8वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक लगाया है. इससे पहले रमन लांबा, यशस्वी जायसवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजीत वाडेकर, अंशुमन गायकवाड़, यूसुफ पठान और मंसूर अली खान पटौदी ने यह कारनामा किया था. इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है, जब ईस्ट जोन के किसी बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक जड़ा है.

ईशान किशन से पहले ईस्ट जोन का कोई बल्लेबाज या विकेटकीपर ऐसा नहीं कर पाया था. ईस्ट जोन के लिए दलीप ट्रॉफी में सिर्फ अरुण लाल (1986 में) और सबा करीम (1995) ने दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया है. इसका मतलब है कि 31 साल बाद किसी ईस्ट जोन के बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी में डबल सेंचुरी लगाई है.

दूसरे दिन ईशान ने बरपाया कहर

ईशान किशन जब फाइनल मैच के पहले दिन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे. उन्होंने पहले ही दिन अपना शतक पूरा कर लिया. इसके बाद दूसरे दिन फिर मैदान पर उतरे और साउथ जोन के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. ईशान ने दूसरे दिन दूसरे सेशन में ही अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया. इसके बाद उन्होंने 250 रन का भी आंकड़ा छू लिया और फिर रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए.

Ishan Kishan brings up his 2️⃣0️⃣0️⃣ in style 💯💯 🙌 What a magnificent knock from the East Zone captain so far 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/2NaE6qG4VK — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026

फाइनल में ईस्ट जोन ने कसा शिकंजा

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस खिताबी मुकाबले में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. ईस्ट जोन ने पहली पारी में सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 600 से ज्यादा रन बना लिए हैं. ईशान किशन 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. फिलहाल अनुकूल रॉय 43 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर मोहम्मद कोनैन कुरैशी मौजूद हैं. इससे कुमार कुशाग्र 101 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिखर मोहन ने 85 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अभिमन्यु ईश्वर ने 72 और वैभव सूर्यवंशी ने 44 रनों का योगदान दिया.