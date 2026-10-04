ईशान किशन तो छुपा रुस्तम निकले, चुपके से टी20 में कर दिया बड़ा कारनामा, सिर्फ 29 मैचों में…

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शनिवार 3 अक्टूबर को निस्शिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए गोल्ड मेडल मैच में ईशान ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी की. उन्होंने 18 गेंदों पर 20 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. इसी पारी के दौरान ईशान ने 2026 में अपने 1000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए.

ईशान किशन अब एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साल अब तक 29 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1005 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और सात अर्धशतक निकले हैं. उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ सूर्यकुमार यादव ने किया था. सूर्यकुमार ने 2022 में भारत के लिए 31 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1164 रन बनाए थे. उनके नाम उस साल दो शतक और नौ अर्धशतक थे.

ईशान के पास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह के नाम है. उन्होंने 2025 में 32 पारियों में 1488 रन बनाए थे. पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान एक साल में 1000 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे. अब ईशान के पास इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का मौका है, क्योंकि भारत को 2026 में कम से कम 13 और टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं.

इस साल जमकर चला ईशान का बल्ला

ईशान ने 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टी20 मैचों में 215 रन बनाकर की थी. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के नौ मैचों में उन्होंने 317 रन बनाए. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दो, इंग्लैंड के खिलाफ पांच और जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मैच भी खेले. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा. एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ ईशान ने 80 रन की शानदार पारी खेली थी. अब पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन बनाकर उन्होंने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है.