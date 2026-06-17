Ishan Kishan Comeback Story: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छिनने से वर्ल्ड कप जिताने तक, धोनी-कपिल देव के क्लब में शामिल हुए ईशान किशन

दिसंबर 2023 में जब ईशान किशन ने मानसिक थकान की वजह से ब्रेक मांगा, तो टीम मैनेजमेंट को यह रास नहीं आया. इंग्लैंड में जहां बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों के इस फैसले को सम्मान मिलता है, वहीं हमारे यहां ईशान को गलत धारणाओं का शिकार होना पड़ा. घरेलू मैच न खेलने पर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक छिन गया. लेकिन झारखंड क्रिकेट से जुड़े लोग उनकी काबिलियत और नीयत को बखूबी जानते थे.

मैदान के बाहर मुश्किलें थीं, तो मैदान के अंदर खेल सुधारने की चुनौती. ईशान लेग-साइड के उस्ताद थे, लेकिन ऑफ-साइड (पॉइंट और कवर) में कमजोर थे. इसे ठीक करने के लिए उन्होंने झारखंड के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट उत्तम मोहंती के साथ मिलकर घंटों पसीना बहाया. अपनी तकलीफों को दिल में दबाए ईशान ने घरेलू क्रिकेट में दमदार वापसी की. नतीजतन, सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल की जगह ईशान पर भरोसा जताया. टी 20 वर्ल्ड कप के लिए जब संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो ईशान ने नंबर-3 पर मिले मौके को दोनों हाथों से लपक लिया.

ईशान की यह शानदार वापसी यह भी साबित करती है कि बीसीसीआई (BCCI) अपने खिलाड़ियों की परवाह करता है और किसी से कोई रंजिश नहीं रखता.

ईशान किशन का वनडे कमबैक

आज एक बार फिर ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. इस बेहतरीन पारी ने उनके दमदार कमबैक की कहानी को फिर से ताज़ा कर दिया है. आइए, नजर डालते हैं वापसी के बाद ईशान किशन के उन शानदार आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर, जिन्होंने उन्हें दोबारा Team India का भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया.

लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन ने अफ़गानी गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की और सिर्फ़ 71 गेंदों में शतक जड़ दिया. यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक है; उनका पिछला शतक बांग्लादेश के खिलाफ़ था जो एक दोहरा शतक भी था.

3 सालों बाद वनडे में वापसी

2023 सीज़न के बाद किशन ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ वनडे में वापसी की. इस सीरीज़ से पहले, अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ उन्होंने सिर्फ़ 2023 वर्ल्ड कप में वनडे मैच खेला था. अब उन्होंने एकाना स्टेडियम में शतक लगाया है. इस कारनामे के साथ, विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने एमएस धोनी और कपिल देव जैसे दिग्गजों की खास लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.

ईशान किशन का ऐतिहासिक शतक

किशन ने 52 गेंदों में अपने पहले 50 रन पूरे किए, लेकिन अगले 50 रन सिर्फ़ 19 गेंदों में बना लिए. इस तरह उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया जो उनके वनडे करियर का दूसरा शतक है. इस शतक के साथ, ईशान ने एमएस धोनी और कपिल देव जैसे दिग्गजों की खास लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. गेंद के लिहाज से ईशान किशन वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं

हार्दिक पांड्या – 857

केदार जाधव – 936

कपिल देव – 954

शुभमन गिल – 954

एमएस धोनी – 955

ईशान किशन – 966

Team India से बाहर होने के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी की

बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने के बावजूद ईशान ने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा और खुद को साबित करने पर ध्यान दिया.

IPL 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल रहे

14 मैचों में 320 रन बनाए.

टीम के लिए लगातार ओपनिंग करते हुए अहम पारियां खेलीं. हालांकि मुंबई इंडियंस ने इन्हें 2025 में रिलीज कर दिया और ऑक्शन में खरीदने की कोशिश भी नहीं की.

IPL 2025 में नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ऐतिहासिक शुरुआत

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू मैच में 47 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए.

यह उनके IPL करियर का पहला शतक था.

2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तान के तौर पर शानदार प्रदर्शन

अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया.

फाइनल में 101 रन की मैच जिताऊ पारी खेली.

पूरे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में 517 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप रन-स्कोरर रहे.

शानदार घरेलू प्रदर्शन के दम पर Team India में वापसी

लगातार रन बनाने के बाद राष्ट्रीय टीम में फिर से जगह बनाई और अपनी वापसी को यादगार बनाया.

T20 World Cup 2026 पूरे टूर्नामेंट में दमदार बल्लेबाजी

कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में तेज़ और आक्रामक पारियां खेलीं, जिससे भारत को मजबूत शुरुआत मिली.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग पारी

40 गेंदों में 77 रन बनाए.

इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए.

उन्हें Player of the Match चुना गया और भारत ने 61 रन से जीत दर्ज की.

नामीबिया के खिलाफ रिकॉर्ड अर्धशतक

24 गेंदों में 61 रन बनाए.

वे T20 World Cup में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने.

फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फाइनल में 54 रन की तेज़ पारी खेली.

विकेटकीपिंग करते हुए 3 कैच भी लपके और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

आईपीएल 2026 में भी शानदार प्रदर्शन

IPL में ईशान किशन का प्रदर्शन भी उनकी वापसी की बड़ी वजह बना. 2025 सीजन में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू मैच में ही शतक जड़ा, जबकि 2026 IPL में 15 मैचों में 602 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शुमार रहे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.42 रहा और उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए.