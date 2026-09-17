Home > खेल > ‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे

‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे

ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता. टीम की इस जीत के बाद ईशांक जग्गी ने ईशान की कप्तानी और उनके क्रिकेट सफर की तारीफ की. जग्गी ने बताया कि ईशान में कम उम्र से ही नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे.

By: Satyam Sengar | Published: September 17, 2026 5:27:28 PM IST

ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर.
ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर.


ईस्ट जोन ने आखिरकार 13 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया. टीम ने इससे पहले 2011-12 और 2012-13 में लगातार दो बार यह ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद लंबे समय तक ईस्ट जोन को इस खिताब का इंतजार करना पड़ा. इस दौरान टीम ने 2014-15 में देवधर ट्रॉफी और 2016-17 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जरूर जीती, लेकिन दलीप ट्रॉफी हाथ नहीं लगी. ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने आखिरकार इस सूखे को खत्म कर दिया.

ईस्ट जोन ने फाइनल से पहले नॉर्थ-ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन को करारी शिकस्त दी थी. फाइनल में भी टीम ने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि उसे पार करना आसान नहीं था. देवदत्त पडिक्कल और तिलक वर्मा जैसे शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज भी इस चुनौती को पार नहीं कर सके. ईशान ने बल्ले से रन बनाने के साथ कप्तानी में भी अपनी छाप छोड़ी. इससे पहले वह झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं.

You Might Be Interested In

16 साल की उम्र से ईशान को देख रहे हैं ईशांक
2012-13 दलीप ट्रॉफी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे ईशांक जग्गी ने ईशान किशन को काफी करीब से देखा है. वह इस समय झारखंड अंडर-23 टीम के कोच हैं. क्रिकेटनेक्स्ट से बातचीत में जग्गी ने कहा कि ईशान जब 16 साल की उम्र में झारखंड की रणजी टीम में आए थे, तब से उनकी सोच में ज्यादा बदलाव नहीं आया. वह हमेशा मैदान पर खुलकर खेलने और नतीजे की चिंता किए बिना अपना खेल दिखाने में विश्वास रखते हैं. जग्गी ने उनकी मेहनत और मुश्किल समय से सीखने की क्षमता की भी तारीफ की.

ईशान की कप्तानी से युवाओं को भी फायदा
ईशांक जग्गी का मानना है कि ईशान की कप्तानी में काफी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि ईशान में अच्छे कप्तान बनने के गुण पहले से ही थे. वह ऋषभ पंत के बैच में भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. जग्गी को लगता है कि आने वाले समय में ईशान किसी बड़ी टीम की कमान संभाल सकते हैं. झारखंड ने महेंद्र सिंह धोनी, वरुण आरोन, सौरभ तिवारी, शाहबाज नदीम और ईशान किशन जैसे क्रिकेटर भारत को दिए हैं. जग्गी के मुताबिक, विकास विशाल और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विराट सिंह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

Tags: ishan kishan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026
‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे
‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे
‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे
‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे
‘मैंने उसे करीब से देखा है…’, ईशान किशन की कप्तानी के कायल हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- आगे बड़ी टीमों की कमान संभालेंगे