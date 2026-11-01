ईशान किशन ने कर दिया कमाल, सूर्यकुमार यादव को छोड़ा पीछे, T20I में बनाया बड़ा महारिकॉर्ड

Ishan Kishan breaks Suryakumar Yadav record: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है. वह भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में तूफानी अर्धशतक लगाया. उन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर 61 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के आए. इस पारी के दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने साल 2022 में 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 1,164 रन बनाए थे. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक आए थे. वहीं, ईशान किशन साल 2026 में अभी तक 37 टी20 इंटरनेशनल मैच में 1,220 रन बना चुके हैं. इसमें ईशान किशन के बल्ले से 1 शतक और 8 अर्धशतक आए हैं.

ईशान किशन का टी20 में बड़ा रिकॉर्ड

28 साल के ईशान किशन (Ishan Kishan) ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 2,000 रन पूरे कर लिए हैं. वह भारत के लिए सबसे तेज 2,000 टी20 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. ईशान किशन ने गेंदों के लिहाज से 1,345 गेंद पर यह मुकाम हासिल किया है. उनसे आगे सिर्फ सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 1,024 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल में 2,000 रन पूरे किए थे. वहीं, सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए 1,164 गेंदों का सामना किया था.

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मैच का क्या हाल?

वहीं, मैच की बात करें, तो भारतीय टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 191 रन बनाए. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला. वे सस्ते में ही आउट होकर पवेलियन लौट गए.

इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने टीम की पारी को संभाला. ईशान किशन ने 32 गेंद पर 61 रनों की पारी खेली. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद पर 50 रन बनाए. उनके अलावा नमन धीर ने 33 और नीतीश रेड्डी ने 22 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 192 रनों का टारगेट दिया.