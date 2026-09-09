ईशान किशन ने वो कर दिखाया, जो पिछले 39 साल में कोई नहीं कर पाया, रच डाला इतिहास

ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेले जा रहे मुकाबले में ईशान ने पहली पारी में 270 रन की शानदार पारी खेली. इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और गुरुवार को 98 गेंदों पर 80 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम एक खास रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है.

ईशान की इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. दूसरी पारी में 80 रन बनाने के साथ ही उनके दोनों पारियों का कुल स्कोर 350 रन हो गया. इसी के साथ वह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. ईशान ने इस मामले में पूर्व भारतीय बल्लेबाज रमन लांबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1987 के फाइनल में नॉर्थ जोन के लिए वेस्ट जोन के खिलाफ 320 रन बनाए थे.

ईशान ने तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

रमन लांबा ने 1987 में भिलाई में खेले गए दलीप ट्रॉफी फाइनल की पहली पारी में ही 320 रन बनाए थे. उन्हें दूसरी पारी में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. वहीं, ईशान ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 350 रन बना लिए हैं. इससे पहले वह दलीप ट्रॉफी में विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं.

ईस्ट जोन की जीत लगभग तय

दूसरी पारी में ईशान ने शिखर मोहन के साथ तीसरे विकेट के लिए 126 रन की अहम साझेदारी की. अपना पहला दलीप ट्रॉफी मैच खेल रहे शिखर ने दूसरी पारी में 52 रन बनाए. इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 85 रन की पारी खेली थी. ईशान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर ईस्ट जोन की कुल बढ़त 584 रन तक पहुंच गई है और उसके पांच विकेट बाकी हैं. मुकाबले में अब सिर्फ एक दिन बचा है, ऐसे में ईस्ट जोन का चैंपियन बनना लगभग तय माना जा रहा है. कप्तान के तौर पर ईशान के लिए यह प्रदर्शन बेहद खास बन गया है.