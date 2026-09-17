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बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम… ईशान किशन ने अफगानी प्लेयर्स की ली मौज, श्रेयस-अभिषेक ने भी लगाए ठहाके

Ishan Kishan Bismillah video: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को दिल्ली में 'कोह-ए-जफर' कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 4 शब्दों से महफिल लूट ली. उनके जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 17, 2026 3:20:32 PM IST

ईशान किशन ने अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए मजे.
ईशान किशन ने अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए मजे.


Ishan Kishan Bismillah video: क्रिकेट के मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के प्लेयर्स की दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है. दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे को खूब प्यार और सम्मान देते हैं. अभी दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है. यह सीरीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रही है. इस सीरीज के बीच बुधवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ‘कोह-ए-जफर’ कार्यक्रम का आयोजन किया.

इस कार्यक्रम में भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट अधिकारियों और खिलाड़ियों ने दोनों देशों की दोस्ती और क्रिकेट सफर का जश्न मनाया. इस कार्यक्रम की मेजबानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने की. इस दौरान उन्होंने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन से सवाल किया, जिस पर भारतीय खिलाड़ी ने ऐसा जवाब दिया कि सभी लोग हंस पड़े.

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ईशान किशन ने दिया मजेदार जवाब

इस कार्यक्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से सवाल किए गए. इस दौरान ईशान किशन से पूछा गया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के जुनून की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? इस पर जवाब देते हुए ईशान किशन ने अफगानिस्तानी खिलाड़ी के अंदाज में कहा, ‘सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.’ यह सुनकर स्टेज पर मौजूद अफगानिस्तानी खिलाड़ियों समेत भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा भी हंस पड़े. कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नबीं रोक पाए.

फिर ईशान किशन ने अफगानिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खिलाफ खेलना हमेशा मजेदार होता है, क्योंकि हममें से कई खिलाड़ी IPL में एक साथ खेल चुके हैं. उन्होंने कहा, ‘हम जानते हैं कि वे कितने अच्छे इंसान हैं. उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. खासकर मैंने मुंबई इंडियंस में नबी भाई के साथ खेला है और बैटिंग सेशन के दौरान उन्होंने मेरी बहुत मदद की. वे अक्सर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बारे में अपनी राय शेयर करते थे, अलग-अलग बॉलर्स का सामना करते समय.’

ईशान किशन ने आगे कहा कि अफगानिस्तान टीम की सबसे प्रभावशाली खूबियों में से एक है उनकी जीत की भूख और पक्का इरादा. जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, तो साफ दिखता है कि वे विकेट लेने और सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं.

सीरीज का नाम भी रखा गया फ्रेंडशिप कप

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का नाम भी फ्रेंडशिप कप रखा गया है. यह नाम दोनों टीमों की दोस्ती को देखते हुए रखा गया है. इस सीरीज में भारत ने पहले 2 मैचों में अफगानिस्तान को हराकर फ्रेंडशिप कप पर कब्जा जमा लिया है. अब दोनों टीमों के बीच 17 सितंबर को तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम आखिरी मैच में वापसी करना चाहेगी.

Tags: IND vs AFGishan kishanviral video
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