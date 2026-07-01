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ICC Rankings: अभिषेक शर्मा का छिना सिंहासन, ईशान किशन बने नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, खास क्लब में एंट्री

ICC Rankings: टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अभिषेक शर्मा का बादशाहत छिन गई है. ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है. वह दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. देखें ताजा रैंकिंग...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 1, 2026 2:59:37 PM IST

ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज.
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज.


Ishan Kishan ICC Ranking: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. 1 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग जारी की. इस रैंकिंग में ईशान किशन अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. ईशान किशन ने दूसरे स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष पर कब्जा जमा लिया है. वहीं, भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा करीब 12 महीने तक पहले नंबर पर रहने के बाद एक पायदान खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं.

ICC की टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में ईशान किशन (Ishan Kishan) के खाते में 876 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए हैं. यह ईशान किशन के टी20 इंटरनेशनल करियर की बेस्ट रैंकिंग है. दूसरी ओर अभिषेक शर्मा के खाते में 869 रेटिंग प्वाइंट्स हैं. जानें अन्य भारतीयों का हाल…

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ईशान किशन की खास क्लब में एंट्री

ईशान किशन ने आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की. इसी के साथ उन्होंने पिछले करीब 12 महीनों से नंबर-1 बल्लेबाज रहे अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को पीछे छोड़ दिया है. अब ईशान किशन भारत के उन 4 खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने ICC की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया. ईशान किशन से पहले अभिषेक शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव यह मुकाम हासिल कर चुके हैं.

टॉप-10 में कितने भारतीय बल्लेबाज?

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आईसीसी की रैंकिंग में टॉप-10 में बने हुए हैं. तिलक वर्मा छठे पायदान पर काबिज हैं. वहीं, भारतीय टीम बाहर चल रहे पूर्व कप्तान सूर्यकुमार टीम को एक पायदान का नुकसान हुआ है. सातवें नंबर से खिसकर 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं. सूर्यकुमार यादव को भारत के लिए मैच न खेलने वजह से रैंकिंग में नुकसान हुआ है. इससे इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को फायदा हुआ, जो सातवें पायदान पर पहुंच गए हैं.

गेंदबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव

ICC की ओर से जारी टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है. आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू हम्फ्रीज भारत के खिलाफ सीरीज में 4 विकेट लेकर  एक स्थान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक पायदान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को भी एक पायदान (7वें स्थान पर) का नुकसान हुआ है.

इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात करें, तो भारत के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को 3 पायदान का फायदा हुआ है. अब वह 7वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, आयरलैंड के गैरेथ डेलानी (4 स्थान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर) और हैरी टेक्टर (8 स्थान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर) ने टी20I ऑलराउंडरों की रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत की है.

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