IND vs AFG: टीम इंडिया को झटका, प्रैक्टिस सेशन में धाकड़ बल्लेबाज चोटिल, वैभव सूर्यवंशी करेंगे ओपनिंग?

Ishan Kishan Injured Ahead of IND vs AFG Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार, 11 सितंबर को नई दिल्ली में प्रैक्टिस के दौरान पीठ में परेशानी महसूस करने के बाद नेट्स से बाहर चले गए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. ऐसे में अब सभी की नजर ईशान की फिटनेस रिपोर्ट पर टिकी हुई है.

यह घटना तब हुई जब ईशान किशन नेट्स में तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे थे. भारतीय टीम की मदद के लिए नेट गेंदबाज के रूप में आए नवदीप सैनी ने एक छोटी गेंद फेंकी, जिसे ईशान खेल नहीं पाए. इसके बाद वह कुछ मिनट तक झुककर बैठे रहे. टीम के फिजियो कमलेश जैन ने तुरंत उनकी जांच की. इलाज के बाद ईशान नेट्स से बाहर चले गए और बाद में उन्हें अपनी कमर के निचले हिस्से को पकड़ते हुए भी देखा गया. वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे.

लगातार क्रिकेट खेलने से बढ़ा वर्कलोड

पिछले कुछ महीनों में ईशान किशन लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. वह आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के लिए खेले. इसके बाद उन्होंने बिना ज्यादा आराम के ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए लगातार तीन रेड-बॉल मुकाबले खेले. चेपॉक में खेले गए फाइनल में ईशान ने दोनों पारियों में 270 और 80 रन बनाए थे. उन्होंने गर्म और मुश्किल परिस्थितियों में कई घंटे बल्लेबाजी की. भारत की ओर से अभी तक उनकी चोट की गंभीरता पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

ईशान बाहर हुए तो बदल सकती है भारत की बल्लेबाजी

अगर ईशान किशन पहले टी20 मैच के लिए फिट नहीं हो पाते हैं, तो भारत को अपनी बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना पड़ सकता है. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं, जबकि संजू सैमसन को नंबर तीन पर भेजा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर वॉशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर भी इस स्थान पर बल्लेबाजी के विकल्प हैं. हालांकि, ईशान के बाहर होने पर संजू का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वह टीम में दूसरे विशेषज्ञ विकेटकीपर हैं.