आप लोगों की आदत ही खराब… आधी रात क्यों चढ़ा ईशान किशन का पारा, भारत लौटते ही किस पर भड़के?

Ishan Kishan Angry Video: भारतीय क्रिकेट टीम जापान में खेले गए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर स्वदेश लौट चुकी है. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी बीती रात (रविवार) को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले. इस दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी नजर आए. ईशान किशन ने आधी रात को एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मीडियाकर्मियों पर अपनी भड़ास निकाली.

दरअसल, जब ईशान किशन दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो वहां पर मीडिया के कई लोग मौजूद थे. किसी शख्स ने मीडियाकर्मियों को खिलाड़ियों की सही लोकेशन बता दी. इस दौरान जब ईशान किशन एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार की ओर जा रहे थे, तो कैमरा पकड़े कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे थे.

ईशान किशन ने ऐसे निकाली भड़ास

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने एयरपोर्ट से निकलते समय कुछ मीडियाकर्मियों पर अपनी भड़ास निकाली. दरअसल, ईशान किशन फोन पर बात करने में व्यस्त थे. इस दौरान कैमरा पकड़े कुछ लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे. इसकी वजह से ईशान किशन गुस्सा हो गए. उन्होंने गुस्से में कहा, ‘आप लोगों की आदत खराब है. दिमाग ही नहीं है कुछ. आप लोगों में बिल्कुल भी समझ नहीं है.’ यह कहते हुए ईशान किशन अपनी कार में बैठ गए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो…

𝗜𝘀𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗶𝘀𝗵𝗮𝗻 𝗚𝗼𝘁 𝗔𝗻𝗴𝗿𝘆 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 😅😭 He said, “You guys have a bad habit. You don’t have any sense at all.” 😥 After midnight (1 AM), when Team India landed at Delhi Airport from Japan, the person responsible for guiding the guests to their destination shared their exact location with the media. The media then arrived while Ishan was busy on a phone call, but they kept disturbing him. That’s when he lost his patience and said: “Aap logon ki aadat kharab hai. Dimaag hi nahi hai kuchh.” 😂 — Mukku (@Cric_Mukku) October 5, 2026







ईशान किशन ने जीता गोल्ड मेडल

28 साल के ईशान किशन ने हाल ही में भारतीय टीम के साथ गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 18 गेंद पर 20 रन बनाए थे. हालांकि सेमीफाइनल में उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी. ईशान किशन ने सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 46 गेंद पर 80 रन बनाए थे. इसके चलते भारत ने आसानी से श्रीलंका को हरा दिया था.

गोल्ड मेडल मैच में क्या हुआ?

भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद पर 61 रन बनाए थे, जबकि तिलक वर्मा ने 22 गेंद पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम 192 रन ही बना पाई. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज हसन नवाज ने 51 गेंद पर 96 रनों की पारी खेली. इसके बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. इसके दम पर भारत ने 19 रन से मैच जीत लिया.