ईशा का गोल्ड, मनु का ब्रॉन्ज… हांगझोउ वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन, पदकों की हैट्रिक

ISSF World Cup: हांगझोउ में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. सोमवार को महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत की स्टार शूटर ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, जबकि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इन दोनों पदकों के साथ भारत की कुल पदक संख्या तीन हो गई है और टीम पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

25 मीटर पिस्टल में ईशा सिंह का गोल्डन निशाना

महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड धारक ईशा सिंह ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान बेहतरीन सटीकता का प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में 40 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. ईशा ने मेजबान चीन की युयुए झांग को तीन अंकों के अंतर से पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया. झांग ने 37 अंकों के साथ रजत पदक जीता. ईशा की इस जीत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय निशानेबाजी की ताकत साबित कर दी.

मनु भाकर ने रोमांचक शूटऑफ में जीता कांस्य

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी. कांस्य पदक के मुकाबले में उनका सामना उत्तर कोरिया की ह्योन ग्योंग पाक से हुआ. दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और मुकाबला डबल शूटऑफ तक पहुंच गया. दबाव भरे इस मुकाबले में मनु ने बेहतरीन संयम और सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया.

भारत की झोली में पहुंचे तीन पदक

ईशा सिंह के स्वर्ण और मनु भाकर के कांस्य पदक के साथ भारत की कुल पदक संख्या तीन हो गई है. इससे पहले भारतीय निशानेबाज सैन्यम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था. भारतीय खिलाड़ियों के लगातार शानदार प्रदर्शन ने टीम को पदक तालिका में मजबूत स्थिति दिलाई है और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

पदक तालिका में चीन पहले, भारत दूसरे स्थान पर

मेजबान चीन इस वर्ल्ड कप में अब तक 14 पदक जीत चुका है, जिनमें छह स्वर्ण पदक शामिल हैं. इसी प्रदर्शन के दम पर चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. वहीं भारत तीन पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है. भारतीय निशानेबाजों का मौजूदा प्रदर्शन यह संकेत देता है कि आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी टीम मजबूत चुनौती पेश कर सकती है.

भारतीय शूटिंग का बढ़ता आत्मविश्वास

हाल के वर्षों में भारतीय निशानेबाज लगातार वैश्विक स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है. ईशा सिंह और मनु भाकर की यह सफलता न केवल भारत के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.