कप्तान के तौर पर होगी टीम में वापसी…शुभमन गिल और सेलेक्टर्स के बीच हुआ बड़ा समझौता! जानें किसने करवाई ‘डील’?

Shubhman Gill Deal With Selectors: शुभमन गिल, जिन्हें 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की योजनाओं से बाहर कर दिया गया था, एक नए एग्रीमेंट के तहत कप्तान के तौर पर नेशनल टीम में वापसी कर सकते हैं.

Published: December 25, 2025 2:05:20 AM IST

Shubhman Gill News
Shubhman Gill News


Shubhman Gill News: भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें शुभमन गिल – टीम में कप्तान के रूप में उनका रोल . 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम से बाहर किए जाने के बाद, कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उनका T20I भविष्य खतरे में है. अब, गिल एक बड़ी डील, एक नई भूमिका और नए प्रभाव के साथ वापसी करने वाले हैं. सूत्रों के अनुसार, IPL के बाद टीम इंडिया में कप्तान के तौर पर उनकी वापसी लगभग तय है.

शुभमन गिल नई भूमिका के साथ वापसी करेंगे

दूसरी ओर, T20 वर्ल्ड कप के नतीजों के बावजूद सूर्यकुमार यादव से IPL के बाद कप्तानी छीनी जा सकती है. गौतम गंभीर ने गिल और सेलेक्टर्स के बीच रिश्ते सुधारने में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई. गंभीर के दखल से न सिर्फ हालात बदले, बल्कि यह भी संकेत मिला कि भारतीय क्रिकेट में फैसले अब सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि लीडरशिप विजन से भी लिए जा रहे हैं.

हालांकि, चीजें शुभमन गिल के पक्ष में नहीं थीं क्योंकि सेलेक्टर्स ने उन्हें 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. टीम कॉम्बिनेशन में बार-बार बदलाव और कप्तानी को लेकर अनिश्चितता ने गिल को किनारे कर दिया था. हालांकि, बढ़ते दबाव, उनके लीडरशिप स्किल्स और टीम मैनेजमेंट से मिले पॉजिटिव फीडबैक ने सेलेक्टर्स को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया.

शुभमन गिल, जिन्हें 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की योजनाओं से बाहर कर दिया गया था, एक नए एग्रीमेंट के तहत कप्तान के तौर पर नेशनल टीम में वापसी कर सकते हैं. सूत्रों से पता चला है कि IPL 2026 के बाद भारत की कप्तानी सेटअप में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, जिसके केंद्र में गिल होंगे.

T20 वर्ल्ड कप के नतीजों के बावजूद सूर्यकुमार यादव कप्तानी खो देंगे

इस बीच, सूर्यकुमार यादव IPL के बाद अपनी कप्तानी खो देंगे. BCCI और सेलेक्टर्स अब कप्तानी ऐसे खिलाड़ी को सौंपना चाहते हैं जो लॉन्ग-टर्म के लिए हो और तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी कर सके, और इस पद के लिए गिल सबसे आगे दिख रहे हैं.

गौतम गंभीर बने गेम-चेंजर!

शुभमन गिल की वापसी की पूरी कहानी में गौतम गंभीर का नाम बहुत अहम माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, गंभीर ने सेलेक्टर्स और गिल के बीच मध्यस्थ का काम किया और दोनों पक्षों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई. गंभीर का मानना ​​है कि गिल में न सिर्फ़ टेक्निकल काबिलियत है, बल्कि मानसिक मज़बूती और लीडरशिप क्वालिटी भी है जो उन्हें भविष्य का कप्तान बना सकती है.

सेलेक्टर्स अब तुरंत नतीजों के बजाय 2026 और उसके बाद की रणनीतियों पर ध्यान दे रहे हैं. इसी अप्रोच के तहत, गिल को एक बार फिर टीम में अहम खिलाड़ी बनाने की योजना बनाई गई है. संकेत साफ़ हैं कि IPL के बाद टीम इंडिया में होने वाले बदलावों में शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी जा सकती है.

