शाहरुख खान ‘गद्दार’ या शिकार! जानिए, मुस्तफिजुर विवाद पर पूर्व वर्ल्ड कप विजेता सहित क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने किसे बताया दोषी?

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर इनदिनों देश में बहस छिड़ी हुई है. आईपीएल टीम KKR से उन्हें निकालने के BCCI के फैसले पर पूरा देश अपने मतों को लेकर दो हिस्सों में बंट चुका है एक ओर जहां हिन्दू सनातनी BCCI के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं और कुछ राजनीतिक नेता शाहरुख़ को गद्दार साबित कर चुके हैं. वहीं क्रिकेट के एक्सपर्ट का मानना है कि इन मामलों में शाहरुख़ खान की कोई गलती नहीं है. आइये जानते हैं कि इस मामले में एक्सपर्ट या लोग शाहरुख खान को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले पर बात की है, और एक्टर और KKR के को-ओनर शाहरुख खान का समर्थन किया है, क्योंकि टीम सिलेक्शन में उनकी “कोई गलती नहीं” थी. उन्होंने ANI को बताया, “यह BCCI का फैसला है और केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं.”

पूर्व वर्ल्ड कप विजेता ने क्या कहा?

पूर्व वर्ल्ड कप विजेता ने यह भी साफ किया कि KKR के को-ओनर शाहरुख खान को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि टीम सिलेक्शन फ्रेंचाइजी की क्रिकेटिंग मैनेजमेंट संभालती है. मदन लाल ने आगे कहा, “शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके पास टीम है जो टीम चुनती है.”

‘शाहरुख खान को निशाना बनाना गलत है’

वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, वस्सन ने कहा कि यह विवाद बांग्लादेश में अशांति का एक स्वाभाविक नतीजा था, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि शाहरुख खान को निशाना बनाना गलत है. उन्होंने ANI से कहा, “जो कुछ भी हुआ है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे, और बांग्लादेश में अशांति के माहौल में ये चीजें होनी ही थीं. लेकिन शाहरुख खान को दोष देना गलत है, क्योंकि वह KKR के अकेले मालिक नहीं हैं और KKR ही एकमात्र टीम नहीं थी जो उस खिलाड़ी के लिए बोली लगा रही थी। एक खिलाड़ी को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.”

‘सिर्फ एक खिलाड़ी को हटाने से हमारा बदला पूरा नहीं होता’

वसन ने आगे इस कदम के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा, “और सिर्फ एक खिलाड़ी को हटाने से हमारा बदला पूरा नहीं होता। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समझदार होना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए.”

उन्होंने राजनीति और खेल के बारे में बड़ी बहस पर भी बात की, और कहा कि दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता. वसन ने कहा, “लोग कहते हैं कि राजनीति और खेल अलग-अलग हैं, लेकिन वे नहीं हैं. और हमें भारत और पाकिस्तान की स्थिति की तुलना भारत और बांग्लादेश से नहीं करनी चाहिए,” वस्सन ने बांग्लादेश में चल रहे बदलाव को देखते हुए धैर्य रखने का आग्रह किया.

बता दें कि BCCI के निर्देश के बाद, KKR ने एक मीडिया रिलीज में मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने की पुष्टि की. इससे पहले, बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फैसले का स्वागत किया. सोम ने शाहरुख खान को भी निशाना बनाया और कहा कि एक्टर समझ गए हैं कि “सनातनियों” के खिलाफ नहीं जाना चाहिए.