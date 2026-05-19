MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी

Suresh Raina on MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सोमवार (18 मई) को चेपॉक स्टेडियम में IPL 2026 का अपना आखिरी होम मैच खेला. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ हुए इस मैच के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद यह महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल मैच (विदाई मैच) हो सकता है. लेकिन फैंस के लिए एक बेहद अच्छी खबर आ रही है दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज का सफर अभी थमा नहीं है और मुमकिन है कि वह अगले सीजन में भी मैदान पर नजर आएं.

रैना से बातचीत में धोनी ने क्या कहा?

हैदराबाद के हाथों मिली 5 विकेट की हार के बाद, जब सीएसके की टीम फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए मैदान का चक्कर (लैप ऑफ ऑनर) लगा रही थी, तब सुरेश रैना ने धोनी से मुलाकात की. स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए रैना ने इस खास बातचीत का खुलासा किया. रैना ने बताया कि उन्होंने धोनी से अगले सीजन में खेलने को लेकर बात की. धोनी ने माना कि वह अपनी फिटनेस से थोड़ा परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अगले साल वापसी की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया.

रैना ने मजाकिया और भावुक अंदाज में धोनी से कहा, ‘मैंने उससे कहा ‘यार, तुमने तो आईपीएल 2026 को सिर्फ एक मिस्ड कॉल दी है, यह काउंट नहीं होगा. तुम्हें अगले साल वापस आना ही होगा.’ इस पर धोनी ने कहा’नहीं यार, बॉडी थोड़ा वैसा है (शरीर साथ नहीं दे रहा).’ मैंने साफ कह दिया ‘हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाले. तुम्हें अगले साल खेलना ही पड़ेगा.’ बाकी यह उनका निजी फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे लेकर पॉजिटिव हैं और टीम भी अच्छा तालमेल बिठा रही है.’

रैना ने आगे उम्मीद जताते हुए कहा, ‘फैंस भी यही चाहते हैं कि वो वापस आएं. धोनी ने मुझसे कहा कि ‘देखता हूं’. जब भी वह कहते हैं कि ‘देखता हूं’, तो इसका मतलब साफ है कि वह कड़ी मेहनत करेंगे और दोबारा मैदान पर उतरने की कोशिश करेंगे.’

बिना मैच खेले भी छाए रहे ‘थाला’

इस पूरे सीजन में धोनी चोट की वजह से एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन कल चेपॉक में जैसे ही वह टीम बस से नीचे उतरे, फैंस की धड़कनें तेज हो गईं.भले ही धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैच के बीच (मिड-इनिंग्स ब्रेक) में जब वह टीम फोटोशूट के लिए मैदान पर आए, तो पूरा स्टेडियम ‘धोनी-धोनी’ के नारों से गूंज उठा. मैच खत्म होने के बाद वह दोबारा मैदान पर आए और फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि यह अलविदा सिर्फ इस सीजन के लिए हो, हमेशा के लिए नहीं.

44 साल के धोनी ने इस दौरान स्टेडियम के ग्राउंडस्टाफ के साथ वक्त बिताया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और कैमरामैन के साथ सेल्फी भी ली. वह इस पूरे सीजन में अपनी पिंडली (Calf Injury) की चोट से परेशान रहे हैं, जिसकी वजह से वह एक भी मैच नहीं खेल सके और फैंस उनकी एक झलक देखने को तरस गए.

प्लेऑफ की राह में फंसी सीएसके

हैदराबाद से मिली इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. पांच बार की चैंपियन टीम के लिए अब प्लेऑफ की राह खुद के भरोसे नहीं रही. अब सीएसके को न सिर्फ गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच हर हाल में जीतना होगा, बल्कि प्लेऑफ का टिकट पाने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.