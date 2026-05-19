Home > क्रिकेट > MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी

MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी

Is MS Dhoni retired from IPL: सुरेश रैना ने खोला चेपॉक का सीक्रेट. जानिए क्या चोट से जूझ रहे धोनी IPL 2027 में करेंगे वापसी और क्या है CSK का प्लेऑफ समीकरण.

By: Shivani Singh | Published: May 19, 2026 8:34:08 AM IST

सुरेश रैना ने खोला चेपॉक का सीक्रेट. जानिए क्या चोट से जूझ रहे धोनी IPL 2027 में करेंगे वापसी
सुरेश रैना ने खोला चेपॉक का सीक्रेट. जानिए क्या चोट से जूझ रहे धोनी IPL 2027 में करेंगे वापसी


Suresh Raina on MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सोमवार (18 मई) को चेपॉक स्टेडियम में IPL 2026 का अपना आखिरी होम मैच खेला. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ हुए इस मैच के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद यह महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल मैच (विदाई मैच) हो सकता है. लेकिन फैंस के लिए एक बेहद अच्छी खबर आ रही है दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज का सफर अभी थमा नहीं है और मुमकिन है कि वह अगले सीजन में भी मैदान पर नजर आएं.

रैना से बातचीत में धोनी ने क्या कहा?

हैदराबाद के हाथों मिली 5 विकेट की हार के बाद, जब सीएसके की टीम फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए मैदान का चक्कर (लैप ऑफ ऑनर) लगा रही थी, तब सुरेश रैना ने धोनी से मुलाकात की. स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए रैना ने इस खास बातचीत का खुलासा किया. रैना ने बताया कि उन्होंने धोनी से अगले सीजन में खेलने को लेकर बात की. धोनी ने माना कि वह अपनी फिटनेस से थोड़ा परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अगले साल वापसी की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया.

You Might Be Interested In

रैना ने मजाकिया और भावुक अंदाज में धोनी से कहा, ‘मैंने उससे कहा ‘यार, तुमने तो आईपीएल 2026 को सिर्फ एक मिस्ड कॉल दी है, यह काउंट नहीं होगा. तुम्हें अगले साल वापस आना ही होगा.’ इस पर धोनी ने कहा’नहीं यार, बॉडी थोड़ा वैसा है (शरीर साथ नहीं दे रहा).’ मैंने साफ कह दिया ‘हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाले. तुम्हें अगले साल खेलना ही पड़ेगा.’ बाकी यह उनका निजी फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे लेकर पॉजिटिव हैं और टीम भी अच्छा तालमेल बिठा रही है.’

रैना ने आगे उम्मीद जताते हुए कहा, ‘फैंस भी यही चाहते हैं कि वो वापस आएं. धोनी ने मुझसे कहा कि ‘देखता हूं’. जब भी वह कहते हैं कि ‘देखता हूं’, तो इसका मतलब साफ है कि वह कड़ी मेहनत करेंगे और दोबारा मैदान पर उतरने की कोशिश करेंगे.’

बिना मैच खेले भी छाए रहे ‘थाला’

इस पूरे सीजन में धोनी चोट की वजह से एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन कल चेपॉक में जैसे ही वह टीम बस से नीचे उतरे, फैंस की धड़कनें तेज हो गईं.भले ही धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैच के बीच (मिड-इनिंग्स ब्रेक) में जब वह टीम फोटोशूट के लिए मैदान पर आए, तो पूरा स्टेडियम ‘धोनी-धोनी’ के नारों से गूंज उठा. मैच खत्म होने के बाद वह दोबारा मैदान पर आए और फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि यह अलविदा सिर्फ इस सीजन के लिए हो, हमेशा के लिए नहीं.

44 साल के धोनी ने इस दौरान स्टेडियम के ग्राउंडस्टाफ के साथ वक्त बिताया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और कैमरामैन के साथ सेल्फी भी ली. वह इस पूरे सीजन में अपनी पिंडली (Calf Injury) की चोट से परेशान रहे हैं, जिसकी वजह से वह एक भी मैच नहीं खेल सके और फैंस उनकी एक झलक देखने को तरस गए.

प्लेऑफ की राह में फंसी सीएसके

हैदराबाद से मिली इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. पांच बार की चैंपियन टीम के लिए अब प्लेऑफ की राह खुद के भरोसे नहीं रही. अब सीएसके को न सिर्फ गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच हर हाल में जीतना होगा, बल्कि प्लेऑफ का टिकट पाने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी
MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी
MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी
MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी