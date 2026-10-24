गौतम गंभीर को कोसना सबका फेवरेट टाइमपास… हेड कोच के सपोर्ट में उतरा पूर्व दिग्गज, ट्रोलर्स को लताड़ा

Irfan Pathan on Gautam Gambhir: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच के दौरान टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया गया था. ईशान किशन की जगह तिलक वर्मा को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था. इसको लेकर टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हुई. हालांकि मैच के अगले दिन टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इसके पीछे की वजह बताई. उन्होंने बताया कि ईशान का बल्लेबाजी में नीचे आने कोई प्लान नहीं था, बल्कि मजबूरी थी.

सितांशु कोटक ने बताया कि ईशान किशन चोटिल थे, जिसके चलते यह फैसला लिया गया. वहीं, अब भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इरफान पठान का बयान सामने आया है. इरफान पठान ने अपने पूर्व साथी गौतम गंभीर का सपोर्ट करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कि फैंस पूरी बात जाने बिना जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं.

इरफान पठान ने क्या कहा?

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर गौतम गंभीर के सपोर्ट में पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ‘पहले टी20 मैच के दौरान ईशान किशन को थोड़ी तकलीफ (Niggle) थी. इसी वजह से वह बल्लेबाजी करने के लिए लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आए.’ इरफान पठान ने आगे लिखा, हर किसी ने बल्लेबाजी ऑर्डर बदलने के लिए तुरंत गौतम गंभीर को निशाना बनाना शुरू कर दिया. पठान का कहना है कि आजकल उनकी आलोचना करना लोगों का पसंदीदा टाइमपास बन गया है.

So, Ishan Kishan had a niggle during the first T20, which is why he batted lower down the order. But everyone was quick to go after @GautamGambhir for changing the batting order. Criticising him has become everyone’s favourite timepass these days. Please, please wait a bit before passing judgment. Don’t jump to conclusions without knowing the full story. And this applies to everything in life. In the rush to get “views” and “numbers” on social media, you might end up hurting someone without even knowing the full story. Think before you judge. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 23, 2026

उन्होंने लिखा, कृपया, कोई भी राय बनाने से पहले थोड़ा इंतजार करें. पूरी बात जाने बिना किसी नतीजे पर न पहुंचें. इरफान पठान ने आगे लिखा, ‘यह बात जीवन की हर चीज पर लागू होती है. सोशल मीडिया पर व्यूज और नंबर्स पाने की जल्दबाजी में, हो सकता है कि आप पूरी बात जाने बिना ही किसी को ठेस पहुंचा दें. किसी के बारे में राय बनाने से पहले सोच लें.’

ईशान किशन हुए चोटिल

बता दें शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला गया था. इस मुकाबले के दौरान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए. BCCI ने बताया कि ईशान किशन की दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिसके चलते वो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए. बता दें कि 28 साल के ईशान किशन ने पहले T20I मैच में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने ईशान किशन को आउट किया.

पहले मैच में क्या हुआ?

पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में टारगेट चेज कर लिया.