‘मैं एक बाप हूं, ऐसा होते नहीं देख सकता…’, वैभव सूर्यवंशी के साथ मैदान पर क्या हुआ कि फट पड़े इरफान पठान?

Irfan Pathan Slams Siraj and Rabada: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों द्वारा की गई ‘बॉडीलाइन बॉलिंग’ (शरीर को निशाना बनाकर की गई गेंदबाजी) पर नाराजगी जताई है. इरफान का कहना है कि भले ही वैभव बड़े खिलाड़ियों के बीच खेल रहे हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते उन्हें यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. दरअसल, राजस्थान रॉयल्स की पारी के 14वें ओवर में कागिसो रबाडा की एक तेज शॉर्ट-पिच गेंद सीधे वैभव के हेलमेट पर जाकर लगी. इसके बाद मैदान पर ही उनका अनिवार्य concussion test भी करना पड़ा.

वैभव के शरीर को निशाना बनाकर की गई गेंदबाजी

हालांकि, इस गेंद से वैभव को कोई चोट नहीं आई, लेकिन रबाडा का यह आक्रामक रवैया इरफान पठान को रास नहीं आया. उन्होंने शुक्रवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ’15 साल के वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए शरीर को निशाना बनाकर की गई गेंदबाजी मुझे सही नहीं लगी. मैं जानता हूं कि वह बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर का पिता इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा है.’

दिलचस्प बात यह है कि हेलमेट पर गेंद लगने के तुरंत बाद, अगले ही ओवर (15वें ओवर) में मोहम्मद सिराज ने भी वैभव के शरीर को निशाना बनाते हुए वैसी ही गेंदबाजी की, लेकिन इस बार युवा बल्लेबाज ने करारा जवाब देते हुए शानदार छक्का जड़ दिया. मुल्लानपुर के मैदान पर मौजूद दर्शकों को इस मुकाबले में पूरा पैसा वसूल रोमांच देखने को मिला। वैभव ने कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर जैसे दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के सामने बेखौफ बल्लेबाजी की.

इससे पहले, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल के महज दूसरे ओवर में ही पवेलियन लौट जाने के बाद वैभव को पुरानी हो चुकी पिच पर अपनी रणनीति बदलनी पड़ी. दूसरी ओर सिराज, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा की तिकड़ी ने साफ रणनीति अपनाई थी वे लगातार वैभव के शरीर को निशाना बनाते हुए बैक-ऑफ-द-लेंथ गेंदें फेंक रहे थे और बीच-बीच में बाउंसर से उन्हें छका रहे थे.

शुरुआत में गेंदबाजों ने वैभव को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, जिससे उन्हें टाइमिंग सेट करने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई. लेकिन, इतनी सटीक और आक्रामक गेंदबाजी के बावजूद उन्होंने कुछ कमाल के शॉट्स खेले. इसमें सबसे यादगार शॉट रबाडा की 153 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली बैक-ऑफ-द-लेंथ गेंद पर लगाया गया सीधा छक्का रहा.