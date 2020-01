नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने शनिवार को खेल के सभी प्ररूपों से संन्यास की घोषणा की है. इरफान ने भारत के लिए 120 वनडे, 29 टेस्ट और 24 टी20 आई मैच खेले हैं. एक शो में इरफान ने इस फैसले को लेते हुए कहा- मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर रहा हूं, मुझे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खेल के महान खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का सौभाग्य मिला है.

इरफान पिछले सात साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं उन्होंने अपना पिछला अंतराष्ट्रीय मैच साल 2012 में खेला था. 35 वर्षीय यह खिलाड़ी आखिरी बार फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान मैदान पर नजर आया था. इस मैच में इन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे.

इरफान ने साल 2003 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. जब इन्होंने साल 2006 में कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक पहली हैट्रिक ली तो भारतयी क्रिकेट फैन्स के दिलों में इन्होंने अलग ही जगह बनाई. यह हरभजन सिंह के बाद टेस्ट हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए, इस हैट्रिक में इन्होंने सलमान बट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर पवेलियन भेजा था.

साल 2004 में इन्होंने मेलबर्न के मैदान पर भारत के लिए वनडे टीम में डेब्यू किया था. वनडे क्रिकेट में इन्होंने 120 मैचों की 118 पारियों में 173 विकेट हासिल किए है, वनडे में इनका शानदार प्रदर्शन 27 रन देकर 5 विकेट का है. इरफान ने यह कारनामा साल 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था.

Indian cricketer Irfan Pathan announces retirement from all formats of cricket. (File pic) pic.twitter.com/X6NiBVhbCU

— ANI (@ANI) January 4, 2020