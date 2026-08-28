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इरफान पठान ने रक्षाबंधन के मौके पर शेयर किया मैसेज, भाई-बहन को लेकर कही ये बात, पोस्ट वायरल

इरफान पठान ने रक्षाबंधन पर भाई-बहन के खास रिश्ते को लेकर इमोशनल पोस्ट शेयर की. उन्होंने इस त्योहार को अपना पसंदीदा बताया और सभी भाई-बहनों को शुभकामनाएं दीं.

By: Satyam Sengar | Published: August 28, 2026 12:26:25 PM IST

इरफान पठान का पोस्ट वायरल.
इरफान पठान का पोस्ट वायरल.


पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने रक्षाबंधन के मौके पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की, जो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई. इरफान ने रक्षाबंधन को अपना पसंदीदा और सबसे खूबसूरत त्योहारों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि भाई-बहन का रिश्ता ऐसा होता है, जिसकी जगह कोई दूसरा रिश्ता नहीं ले सकता. उनकी इस खास पोस्ट पर फैंस ने भी खूब प्यार लुटाया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया.

इरफान पठान ने अपने मैसेज में भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ी कई भावनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस रिश्ते में प्यार, पुरानी यादें, हंसी-मजाक, छोटी-छोटी लड़ाइयां, एक-दूसरे को छेड़ना और हर मुश्किल समय में साथ देना शामिल होता है. उन्होंने सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि यह रिश्ता हमेशा मजबूत और अटूट बना रहेगा. इरफान के इस मैसेज ने त्योहार की भावनाओं को खूबसूरती से सामने रखा.

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क्रिकेट में भी बनाया खास मुकाम
1984 में बड़ौदा में जन्मे इरफान पठान ने किशोर उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने जल्द ही भारतीय टीम में अपनी पहचान बना ली. इरफान ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल को मिलाकर 173 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 2,821 रन बनाए और 301 विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान के खिलाफ 2006 के कराची टेस्ट में उन्होंने इतिहास रचते हुए टेस्ट मैच के पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बनने का कारनामा किया था.

2007 टी20 विश्व कप के रहे हीरो
इरफान पठान भारत की 2007 में पहली बार जीते गए टी20 विश्व कप की टीम का भी हिस्सा थे. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 16 रन देकर तीन विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता. इरफान ने 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया. इसके बाद भी वह क्रिकेट से जुड़े रहे और कमेंट्री, विश्लेषण और खिलाड़ियों की मेंटरिंग करते नजर आए. रक्षाबंधन पर उनकी ताजा पोस्ट ने उनके क्रिकेट करियर से अलग उनके इमोशनल और पारिवारिक पक्ष को भी फैंस के सामने रखा.

Tags: Irfan Pathan
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