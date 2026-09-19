विराट-रोहित नहीं, इस खिलाड़ी पर इरफान पठान की नजर, वेस्टइंडीज सीरीज में करेगा धमाका?

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में होगा. इस सीरीज को अगले वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. इसी बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिस पर उनकी खास नजर रहेगी. पठान के मुताबिक, यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में देखने लायक खिलाड़ी होंगे.

युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भारतीय वनडे टीम में बैकअप ओपनर के तौर पर देखा जाता है. उन्होंने अब तक मिले मौकों का अच्छा फायदा उठाया है. यशस्वी ने सिर्फ छह वनडे मैचों में दो शतक लगाए हैं. टीम में शुभमन गिल और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी ओपनर मौजूद हैं, लेकिन यशस्वी भी अपनी बल्लेबाजी से मजबूत दावेदारी पेश कर चुके हैं. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें कितने मौके मिलते हैं, यह देखने वाली बात होगी.

यशस्वी को ज्यादा मौके देने की बात

इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “एक खिलाड़ी है जिस पर मेरी नजर रहेगी. वह यशस्वी जायसवाल हैं. मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि उन्हें कितने मौके मिलते हैं, खासकर वेस्टइंडीज के सामने इस वनडे सीरीज में.” पठान का मानना है कि यशस्वी को लगातार खेलने का मौका मिलना जरूरी है, ताकि वह बड़े टूर्नामेंट से पहले मैच अभ्यास हासिल कर सकें.

टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका

पठान ने आगे कहा, “एक बात तय है कि यशस्वी आपके बैकअप ओपनर हैं. वह अभी आपके तीसरे ओपनर हैं. जब आप दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप में पहुंचें, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैकअप ओपनर को पर्याप्त मौके ही नहीं मिले हों.” इस सीरीज में श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर एशियाई खेलों में खेलेंगे. वहीं नमन धीर को पहली बार भारत की टीम में चुना गया है. औकिब नबी को भी पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है, जबकि नितीश कुमार रेड्डी भी टीम का हिस्सा हैं.