इरफान पठान का हिंदू लड़की से था अफेयर, 10 साल तक इश्क लड़ाकर दिया ‘धोखा’, फिर मॉडल से रचा ली शादी

Irfan Pathan Love Affair: पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं. हालांकि वह अपने करियर के दौरान क्रिकेट के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं. वैसे तो इरफान पठान ने मॉडल सफा बेग से शादी कर ली है, लेकिन उससे पहले उनका एक हिंदू लड़की से अफेयर था. वह शिवांगी देव नाम की हिंदू लड़की से प्यार कर बैठे थे, जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA थीं. उन दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन इरफान पठान ने अपने भाई की वजह से रिश्ता तोड़ दिया है.

10 साल तक चला था अफेयर

साल 2003 में इरफान पठान पहली बार शिवांगी देव से मिले थे, जब वे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे. इरफान पठान को पहली नजर में ही शिवांगी देव से प्यार हो गया था. पहले उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया. शिवांगी देव ऑस्ट्रेलिया (कैनबरा) की रहने वाली थीं, जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) थीं. बताया जाता है कि वे दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे. शिवांगी उनसे शादी करने के लिए कुछ समय भारत (वडोदरा) में भी आकर रही थीं.

क्यों टूटा इरफान-शिवांगी का रिश्ता?

इरफान पठान और शिवांगी के रिलेशनशिप के बारे में तब पता चला, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आ गई. हालांकि इरफान पठान वापस नहीं लौटे थे. कई सालों तक उन दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का भी फैसला किया, लेकिन दोनों के परिवार के लोग राजी नहीं थे. इसके अलावा इरफान पठान के सामने एक और समस्या थी कि वो घर के छोटे बेटे थे. उनका परिवार चाहता था कि पहले उनके बड़े भाई यूसुफ पठान की शादी हो.

वहीं, दूसरी ओर शिवांगी जल्दी ही इरफान से शादी करना चाहती थीं. इसको लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुआ और आखिरकार इरफान पठान ने अपने बड़े भाई के लिए 10 साल के रिश्ते को खत्म कर दिया. साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान इरफान ने खुद स्वीकार किया कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है.

इरफान ने मॉडल से रचाई शादी

बाद में इरफान पठान ने जिंदगी में सऊदी अरब के जेद्दा की मॉडल सफा बेग की एंट्री हुई. साल 2016 में इरफान पठान और सफा बेग ने शादी की. सफा बेग भारतीय मूल की मॉडल हैं, जो एक मशहूर नेल आर्टिस्ट भी हैं. उन्होंने जेद्दा के इंटरनेशनल इंडियन स्कूल से पढ़ाई की है. मौजूदा समय में इरफान पठान के 2 बेटे हैं. वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.

इरफान पठान का करियर

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने करियर में भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 100 विकेट लिए और 1,105 रन बनाए. वहीं, वनडे में इरफान ने 120 मैचों में 173 विकेट लिए. साथ ही 87 पारियों में 1,544 रन भी बनाए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में भी इरफान पठान ने 24 मैच खेले, जिसमें 28 विकेट लिए और 172 रन बनाए. बता दें कि इरफान पठान साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे.