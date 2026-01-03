जिम्मेदारी से बनते हैं…पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने दी गिल को राहुल द्रविड़ वाली सीख; T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह न मिलने के पीछे की बताई वजह?

Irfan Pathan On Shubman Gill: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने शुभमन गिल का सपोर्ट किया है, उन्होंने इस युवा बल्लेबाज के सफर की तुलना उस सलाह से की जो उन्हें खुद राहुल द्रविड़ से मिली थी जब वह भारतीय टीम में आए थे.

जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए, पठान ने बताया कि कैसे जिम्मेदारी एलीट क्रिकेटर्स को बनाती है और उनका मानना ​​है कि गिल भी भारत के मॉडर्न महान खिलाड़ियों की तरह ही ग्रोथ के रास्ते पर हैं.

इरफान पठान ने सुनाया राहुल द्रविड़ का किस्सा

इरफान पठान ने याद करते हुए कहा, “जब मैं 19 साल की उम्र में भारतीय टीम में आया था, तो महान राहुल द्रविड़ ने मुझसे कहा था कि तुम टीम में आ गए हो, यह अच्छी बात है, लेकिन अब चीजें और मुश्किल होंगी. मैंने पूछा कि अगर चीजें मुश्किल हों तो क्या करना चाहिए. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी.”

गिल पर भी लागू होता है ये तरीका

पठान को लगा कि यही सीखने का तरीका अब गिल पर भी लागू होता है, जो तेजी से आगे बढ़े हैं और सभी फॉर्मेट में लीडरशिप की भूमिका निभाई है. उन्होंने आगे कहा, “यही बात गिल के लिए भी कही जा सकती है. वह कप्तान बने, उस इंग्लैंड सीरीज में, उन्होंने टीम में अपना एवरेज और अथॉरिटी बढ़ाई. फिर उन्हें वनडे की कप्तानी मिली, जब ऐसा होता है, तो आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है.”

बाइलेटरल सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी में चमके गिल

गिल ने साल की शुरुआत वनडे क्रिकेट में अच्छे नोट पर की, बाइलेटरल सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के अभियान में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 188 रन बनाए, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी भी शामिल थी.

हालांकि, यह इंग्लैंड के अपने पहले पूरे टेस्ट दौरे के दौरान था जब गिल ने सच में खुद को एक लीडर और शानदार बल्लेबाज के तौर पर साबित किया. सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन की गैरमौजूदगी में, जिम्मेदारी युवा टेस्ट कप्तान के कंधों पर थी और गिल ने शानदार तरीके से जवाब दिया.

भारतीय क्रिकेट के “प्रिंस” कहे जाने वाले गिल ने इंग्लैंड में रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला शुरू किया, पांच टेस्ट में 75.40 की एवरेज से 754 रन बनाए, जिसमें चार सेंचुरी और एक शानदार 269 रन शामिल थे, और रिकॉर्ड फिर से लिखे.

उसमें बहुत टैलेंट है…

पठान ने उन तुलनाओं पर भी बात की जो होनहार भारतीय बल्लेबाजों के साथ होती हैं. पठान ने कहा, “उसमें बहुत टैलेंट है. तुलना हमेशा होगी. विराट की तुलना सचिन (तेंदुलकर) से की गई थी, और अब गिल की तुलना विराट से की जा रही है, जिन्होंने 25,000-30,000 रन बनाए हैं. मुझे लगता है कि वह इसके लिए पूरी तरह से काबिल है. उसके पास शॉट्स की अच्छी रेंज है.”

इस वजह से T20 वर्ल्ड कप टीम से गिल हुए बाहर

गिल का खराब प्रदर्शन T20I में आया, जहाँ उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में दिक्कत हुई, उन्होंने 2025 में 15 पारियों में 24 से कुछ ज़्यादा की औसत से 291 रन बनाए, जिसके कारण आखिरकार उन्हें भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया. पठान का मानना ​​है कि चुनौतियाँ विकास का हिस्सा हैं.

पठान ने कहा “उसे जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी और चुनौतियाँ मिलेंगी, वह एक क्रिकेटर के तौर पर उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा. मैंने देखा है कि वह हमेशा क्रिकेट के लिए तैयार रहता है. हमेशा सीखने को तैयार रहता है. उसमें वह रवैया है”.

