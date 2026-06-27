Video: इधर हारा भारत, उधर खुशी से झूम उठी आयरलैंड की महिला टीम, ऐतिहासिक जश्न का वीडियो वायरल

Viral Video: आयरलैंड क्रिकेट टीम ने शुक्रवार (26 जून) को ऐसा कारनामा किया, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई. आयरलैंड ने 3 बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल मैच में हरा दिया. यह पहली बार है जब आयरलैंड ने T20I में भारत को हराया है. इससे पहले कभी भारत को टी20 इंटरनेशनल मैच में आयरलैंड (IND vs IRE) के सामने हार नहीं मिली. ऐसे में जब आयरलैंड ने उलटफेर करते हुए वर्ल्ड चैंपियन को हराया, तो टीम के खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया.

आयरलैंड की मेंस टीम ने भारत पर जीत के बाद मैदान पर जश्न मनाया. वहीं, आयरलैंड की महिला टीम ने इंग्लैंड में इस ऐतिहासिक जीत का सेलिब्रेशन किया. दरअसल, आयरलैंड की महिला टीम इंग्लैंड में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है.

आयरलैंड महिला टीम का वायरल जश्न

दरअसल, मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट आयरलैंड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में आयरलैंड की महिला टीम मेंस टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाती दिखाई दे रही है. वीडियो में 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह बड़ा शॉट लगाते हैं, जिस पर वह कैच आउट हो जाते हैं. अर्शदीप सिंह के कैच आउट होने के साथ ही आयरलैंड ने जीत दर्ज की, जिसे देख आयरिश महिला टीम खुशी से झूम उठी. आयरलैंड महिला टीम की सभी खिलाड़ी ऐतिहासिक जीत का सेलिब्रेशन करने लगे. यह जश्न का खूबसूरत मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आयरलैंड के खिलाफ भारत की करारी हार

मैच की बात करें, तो आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रन बनाए थे. आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉरकन टकर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके अलावा गैरेथ डेलानी ने भी 49 रन बनाए. इसके दम पर आयरलैंड ने भारतीय टीम को 183 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया 148 रन पर ही ढेर हो गई. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 50 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा शिवम दुबे ने 25 रन और तिलक वर्मा ने 19 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते आयरलैंड ने 34 रनों से मैच जीत लिया.