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IND vs IRE: टीम इंडिया का बुरा हाल! आयरलैंड को टी20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप, 2-0 से चटाई धूल

IND vs IRE 2nd T20: आयरलैंड क्रिकेट टीम ने भारत को दूसरे टी20 मैच में भारत को हराकर इतिहास रच दिया है. आयरलैंड ने भारतीय टीम को हराकर 2 मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. यह पहली बार है जब भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आयरलैंड से हार का सामना करना पड़ा है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 28, 2026 10:51:25 PM IST

भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 मैच हाइलाइट्स.
भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 मैच हाइलाइट्स.


IND vs IRE 2nd T20: आयरलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 में भारत को हराकर इतिहास रच दिया है. रविवार को दूसरे टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को करीबी मुकाबले में 1 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही आयरलैंड ने 2-0 से टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है. ऐसा पहली बार है जब आयरलैंड ने भारत को किसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हराया है. इससे पहले 26 जून को आयरलैंड ने भारत को पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया था.

ऐसे में उम्मीद थी कि भारत अगले मैच में वापसी करते हुए जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबर कर देगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और आयरलैंड ने दूसरे टी20 मैच में भी भारत को हरा दिया. बता दें कि साल 2024 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत को किसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है.

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कैसा रहा दूसरा टी20 मुकाबला?

दूसरे टी20 मुकाबले (IND vs IRE) में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 154 रन बनाए. आयरलैंड की ओर से हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली. उनके अलावा बेंजामिन कैलिट्ज ने 37 रन बनाए. भारत की ओर से डेब्यू करने वाले युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने 1 विकेट हासिल किया.

ये भी पढ़ें: IND vs IRE: कौन हैं वो 2 धुरंधर? जिनका आयरलैंड के खिलाफ हुआ डेब्यू, एक तो कप्तान अय्यर का ‘चहेता’

इसके बाद भारतीय टीम 155 के स्कोर का पीछा करने उतरी. भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि ईशान किशन रन आउट हो गए. फिर तिलक वर्मा ने एक छोर से पारी को संभाला. उन्होंने 46 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा शिवम दुबे ने 20 और हर्षित राणा ने 21 रन बनाए. इसके बावजूद करीबी मुकाबले में भारत को 1 रन से हार झेलनी पड़ी.

आखिरी ओवर का ड्रामा

भारत बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 मैच में आखिरी ओवर में खूब ड्रामा देखने को मिला. आखिरी 6 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी. क्रीज पर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा मौजूद थे. हैरी टेक्टर ने पहली गेंद वाइड डाली. इसके बाद पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने सिंगल लिया. फिर दूसरी गेंद पर हर्षित राणा ने चौका लगाया. इसके बाद तीसरी गेंद पर 1 रन आया. फिर एक वाइड और चौथी गेंद पर 1 रन आया. इसके बाद 5वीं गेंद पर हर्षित राणा कैच आउट हो गए. इसके बाद आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने सिक्स लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. इसके चलते आयरलैंड ने 1 रन से मुकाबला जीत लिया.

Tags: ind vs ire
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