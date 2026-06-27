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IND vs IRE: भारत की ऐतिहासिक हार! 17 साल बाद जीत टूटा का सिलसिला, कप्तान श्रेयस अय्यर पर उठे सवाल

India vs Ireland T20 Highlights: आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए भारत को 34 रन से हराया. टी20 इंटरनेशनल में यह पहली बार है जब आयरलैंड ने टीम इंडिया को मात दी, जिससे भारत का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: June 27, 2026 6:22:11 AM IST

भारत की ऐतिहासिक हार!
भारत की ऐतिहासिक हार!


India vs Ireland T20 Highlights: आयरलैंड ने भारत को 34 रनों ने मात दे दी है. टी20 के क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत आयरलैंड से हार गया है. कप्तान श्रेयस अय्यर की शुरूआत बेहद खराब तरीके से हुई है. क्योंकि, वह पहली बार टी20 में भारत की कप्तानी करने जा रहे हैं. आयरलैंड ने भारत को 183 कनों का लक्ष्य दिया था. लेकिन भारतीय टीम 148 रनों पर सिमट गई. बीते 17 साल में आयरलैंड ने पहली बार भारत को टी20 में मात दी है. इसी के साथ 17 साल की लगातार जीत का सिलसिला टूट गया है. 

पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाया भारत 

भारतीय क्रिकेट टीम की ये हार इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि वह पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. आयरलैंड ने भारत को 7 गैंद पहले ही ऑलआउट कर दिया. इस मैच में केवल अभिषेक शर्मा ने अच्छे रन बनाए. उन्होंने केवल 20 गेंद में 50 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें 7 चौके और 6 छक्के थे. 

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17 साल बाद हुआ हार 

भारत और आयरलैंड का सबसे पहला मैच 2009 में हुआ था. तभी से पिछले 17 सालों में दोनों टीमें एक साथ 8 बार आमने-सामने आ चुकी हैं. लेकिन हर बार भारत आयरलैंड को हार का स्वाद चखाता था. लेकिन 26 जून 2025 का ये दिन आयरलैंड की टीम हमेशा याद रखेगी. उसने पिछले 17 सालों में पहली बार भारत को मात दी है. 

श्रेयस अय्यर की बेकार शुरूआत 

टी20 क्रिकेट में अब तक एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भारत के फुल-टाइम कप्तान रह चुके हैं. अब श्रेयस अय्यर इस फॉर्मेट में भारत के पांचवें फुल-टाइम कप्तान बने हैं. हालांकि, उनकी कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहले ही मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा. खास बात यह है कि यही टीम कुछ महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी. श्रेयस अय्यर भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके और 7 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए.

Tags: India vs IrelandT20
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