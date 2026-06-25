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IRE vs IND T20: कल वैभव सूर्यवंशी होगी नहीं कर पाएंगे डेब्यू? टीम मैनेजमेंट के सामने आई बड़ी मुश्किल!

IRE vs IND T20: भारच के टॉप आर्डर के तीन बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हैं. इन तीनों की टी-20 रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा.

By: Divyanshi Singh | Published: June 25, 2026 11:06:50 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिलेगी जगह?
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिलेगी जगह?


IRE vs IND T20: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय आयरलैंड के दौरे पर है. आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दो टी-20 मैचों का सीरीज खेलेगी. भारत और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज कल 26 जून को होगा. वहीं दूसरा मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर के हाथ में होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार भारती टीम टी-20 मुकाबला खेलेगी. इस सीरीज की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आईपीएल में धमाल मचाने वाले 15 साल के यूवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है, वहीं कप्तान अय्यर के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है कि वैभव को किस खिलाड़ी की जगह दी जाए.

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू मुश्किल

आईपीएल में कमाल करने के बाद वैभव ने हाल ही में श्रीलंका A के खिलाफ ट्राई सीरीज में कमाल का प्रर्शन किया. उन्होने 29 गेंदों में 94 रन का तूफानी पारी खेली. वैभव ने मात्र 11 गेंदों में पचासा जड़ के सबको हैरान कर दिया. वहीं इसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके डेब्यू को लेकर चर्चा तेज हो गई. क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो लेकिन मैनेजमेंट और कप्तान के लिए ये काम आसाना नहीं है.

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टॉप आर्डर में हो सकता है बदलाव 

भारच के टॉप आर्डर के तीन बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हैं. इन तीनों की टी-20 रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा. टीम मैनेजमेंट अगर वैभव को ओपनर के रूप में पल्लेइंग-11 में शामिल करता है तो फिर सैमसन या अभिषेक में से किसी एक की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना होगा या प्लेइंग-11 से उस खिलाड़ी को बाहर करना होगा.

चार नंबर पर टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर खेलेंगे वहीं पांचवे वंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा खेल सकते हैं. ऐसे में टॉप ऑर्डर में कोई बदलाव करने पर उस खिलाड़ी को नंबर 6 पर खेलना होगा जिसकी जगह वैभव को शामिल किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो सैमसंग को नंबर 6 पर खेलना पड़ सकता है. ऐसे में नंबर सात पोजीशन पर शिवम दुबे और आठ नंबर पर वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से कोई एक नजर आ सकता है.हालांकि, ऐसी स्थिति में दुबे को पूरे चार ओवर गेंदबाजी करनी होगी.

इसलिए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया जाए या फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाए. 

दोनों टीम इस प्रकार हैं 

भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी

आयरलैंड की टीम- लोरकन टकर (कप्तान), रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, गैविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन

Tags: IRE vs IND
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