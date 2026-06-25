IND vs IRE T20 Head to Head: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से कांपेगा आयरलैंड? रिकॉर्ड देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

IRE vs IND T20 2026: भारत और आयरलैंड के बीच कल 26 जून को दो टी20 मैचों के सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. वहीं दूसरा मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा. टी-20 सीरीज में भारत के कप्तान श्रेय्यस अय्यर होंगे. वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी कल भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर सकते हैं. इसके बाद भारतीय टीम 5 टी20 मुकाबलों के सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी. श्रेय्यस अय्यर की टीम इस सीरीज में जीत दर्ज कर एक सकारात्मक मानसिकता के साथ 1 जून से इंग्लैंड के सीरीज का आगाज करना चाहेगी. तो चलिए जानते हैं कि भारत के खिलाफ आयरलैंड का टी-20 रिकॉर्ड क्या है?

D vs IRE हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (भारत बनाम आयरलैंड)

T20 इंटरनेशनल (T20I)

मैच भारत जीता आयरलैंड जीता बेनतीजा 8 8 0 0

भारत और आयरलैंड के बीच अब तक खेले गए सभी 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. आयरलैंड अभी तक भारत के खिलाफ एक भी T20I मैच जीतने में सफल नहीं हो पाया है.

भारत बनाम आयरलैंड: हाल के T20I नतीजे

2024 T20 विश्व कप : भारत जीता 8 विकेट से

2023 (2nd T20I): भारत जीता 33 रन से

2023 (1st T20I): भारत जीता 2 रन (DLS) से

2022 (2nd T20I): भारत जीता 4 रन से

2022 (1st T20I): भारत जीता 7 विकेट से

आखिरी बार 2023 में खेला था भारत के लिए टी 20

श्रेयस अय्यर ने इंडिया के लिए आखिरी बार T20I दिसंबर 2023 में खेला था लेकिन उन्हें इस फ़ॉर्मेट में कप्तानी का काफ़ी अनुभव है. उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल जिताया था और फिर एक साल बाद पंजाब किंग्स को फ़ाइनल तक पहुंचाया था.

तिलक वर्मा वाइस-कैप्टन

तिलक वर्मा को टीम का वाइस-कैप्टन बनाया गया है जो अक्षर पटेल की जगह लेंगे जो टीम का हिस्सा भी हैं.हालांकि सभी की नज़रें टीनएज खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है और वे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं.