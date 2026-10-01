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टेस्ट टीम से कटेगा ऋषभ पंत का पत्ता? ईरानी कप में भी फ्लॉप शो जारी, सेलेक्टर्स की पैनी नजर

ईरानी कप के पहले दिन जम्मू-कश्मीर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया को 237 रन पर ऑलआउट कर दिया. ऋषभ पंत सिर्फ 10 रन बना सके, जबकि सरफराज खान ने 45 रन की पारी खेली. शिखर मोहन ने 60 और रविचंद्रन स्मरण ने 68 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 8:09:54 PM IST

ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जारी.
ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जारी.


ईरानी कप के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी को सिर्फ 237 रन पर समेट दिया. रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत और उपकप्तान सरफराज खान बड़ी पारी नहीं खेल सके. जम्मू-कश्मीर की टीम अपने प्रमुख तेज गेंदबाज औकिब नबी के बिना मैदान पर उतरी थी, लेकिन इसके बावजूद गेंदबाजों ने रेस्ट ऑफ इंडिया के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उमर नजीर मीर ने दो विकेट लिए, जबकि सुनील कुमार और लोन नासिर ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.

रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से झारखंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर मोहन ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए. उन्होंने 118 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया. वहीं, रविचंद्रन स्मरण ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 83 गेंदों पर 68 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर रेस्ट ऑफ इंडिया को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया.

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ऋषभ पंत और सरफराज नहीं कर सके कमाल
कप्तान ऋषभ पंत के लिए यह पारी निराशाजनक रही. उन्होंने शुरुआत में काफी संभलकर बल्लेबाजी की और 35 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने उमर नजीर मीर की गेंद पर आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट कवर पर खड़े कामरान इकबाल ने आसान कैच पकड़ लिया. उपकप्तान सरफराज खान भी 97 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए. वह शिखर मोहन के साथ 76 रन की साझेदारी कर चुके थे और पारी को आगे ले जाने की स्थिति में दिख रहे थे. हालांकि, उमर नजीर की लेग साइड की गेंद पर उन्होंने बल्ला लगाया और विकेटकीपर कन्हैया वाधवान ने शानदार कैच पकड़ लिया.

स्मरण ने लड़ी अकेले जंग, दिन का खेल खत्म होने तक J&K भी मुश्किल में
रविचंद्रन स्मरण ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की. आकाश दीप ने 22 रन बनाकर उनका साथ दिया और दोनों के बीच आठवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी हुई. इसके बाद स्मरण और मुकेश चौधरी ने नौवें विकेट के लिए 43 रन जोड़े. आखिरकार स्मरण 68 रन बनाकर लोन नासिर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए. अब्दुल समद ने बाईं ओर डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा. दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू-कश्मीर ने भी 21 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. आकाश दीप ने उमर नजीर मीर को चार रन पर आउट किया, जबकि मुकेश चौधरी ने शुभम पुंडीर को एक रन पर पवेलियन भेजा.

Tags: rishabh pant
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