दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग

Irani Cup 2026 Schedule: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खत्म होने वाला है. ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा यह खिताबी मुकाबला अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है. दलीप ट्रॉफी खत्म होने के भारतीय घरेलू क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा. भारतीय टीम को सितंबर से लेकर अगले साल मार्च तक कई इंटरनेशनल सीरीज खेलना है. इस दौरान घरेलू क्रिकेट में भी कई टूर्नामेंट भी खेले जाएंगे. दलीप ट्रॉफी खत्म होने के बाद घरेलू क्रिकेट में ईरानी कप खेला जाएगी. फिर रणजी ट्रॉफी का पहला चरण शुरू होगा, जिसके बाद साल के अंत में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा. देखें शेड्यूल…

कब होगी ईरानी ट्रॉफी?

जिस समय भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में व्यस्त होगी, उसी बीच ईरानी कप (Irani Cup 2026) का आयोजन किया जाएगा. ईरानी कप का मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर तक खेला जाएगा. यह मुकाबला श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में जम्मू-कश्मीर का मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया से होगा. दरअसल, ईरानी कप का नियम है कि यह मुकाबला पिछले सीजन के रणजी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच खेला जाता है. साल 2025-26 में जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, जो इस बार ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ उतरेगी.

ईरानी कप के बाद रणजी ट्रॉफी

ईरानी कप के बाद रणजी ट्रॉफी का पहला चरण खेला जाएगा. इसके मुकाबले 11 अक्टूबर से 5 नवंबर पर खेले जाएंगे, जिसमें 4 राउंड होंगे. इसका दूसरा चरण अगले साल 17 जनवरी से 3 मार्च तक खेला जाएगा. हालांकि उससे पहले सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2026 के मुकाबले 14 नवंबर से शुरू होंगे, जिसका फाइनल मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज के मुकाबले मुंबई, मोहाली, कोलकाता और विशाखापत्तनम में कराए जाएंगे, जबकि नॉकआउट मैच नागपुर में खेले जाएंगे. इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी. ऐसे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कम स्टार खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे.

भारतीय टीम का क्या है शेड्यूल?

भारतीय टीम की बात करें, तो अगले कुछ महीनों तक काफी व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है. भारतीय टीम 13 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. इसके बाद जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए जाएगी. वहां पर भारतीय मेंस टीम के मुकाबले 28 सितंबर से शुरू होंगे. उसी दौरान वेस्टइंडीज की टीम भारत का दौरा करेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी, जो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा.