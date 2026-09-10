Home > खेल > दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग

दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग

Irani Cup 2026 Schedule: दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला अपने आखिरी दिन तक पहुंच गया है. 10 सितंबर को इस खिताबी मुकाबले का आखिरी दिन है. इसके खत्म होने के बाद घरेलू क्रिकेट में ईरानी कप खेला जाएगा. फिर रणजी ट्रॉफी का पहला चरण शुरू होगा, जबकि साल के अंत में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी खेली जाएगी. फिर अगले साल रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण होगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 10, 2026 1:05:11 AM IST

दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद कब खेली जाएगा ईरानी कप?
दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद कब खेली जाएगा ईरानी कप?


Irani Cup 2026 Schedule: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला 10 सितंबर को खत्म होने वाला है. ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा यह खिताबी मुकाबला अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है. दलीप ट्रॉफी खत्म होने के भारतीय घरेलू क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा. भारतीय टीम को सितंबर से लेकर अगले साल मार्च तक कई इंटरनेशनल सीरीज खेलना है. इस दौरान घरेलू क्रिकेट में भी कई टूर्नामेंट भी खेले जाएंगे. दलीप ट्रॉफी खत्म होने के बाद घरेलू क्रिकेट में ईरानी कप खेला जाएगी. फिर रणजी ट्रॉफी का पहला चरण शुरू होगा, जिसके बाद साल के अंत में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा. देखें शेड्यूल…

कब होगी ईरानी ट्रॉफी?

You Might Be Interested In

जिस समय भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में व्यस्त होगी, उसी बीच ईरानी कप (Irani Cup 2026) का आयोजन किया जाएगा. ईरानी कप का मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर तक खेला जाएगा. यह मुकाबला श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में जम्मू-कश्मीर का मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया से होगा. दरअसल, ईरानी कप का नियम है कि यह मुकाबला पिछले सीजन के रणजी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच खेला जाता है. साल 2025-26 में जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, जो इस बार ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ उतरेगी.

ईरानी कप के बाद रणजी ट्रॉफी

ईरानी कप के बाद रणजी ट्रॉफी का पहला चरण खेला जाएगा. इसके मुकाबले 11 अक्टूबर से 5 नवंबर पर खेले जाएंगे, जिसमें 4 राउंड होंगे. इसका दूसरा चरण अगले साल 17 जनवरी से 3 मार्च तक खेला जाएगा. हालांकि उससे पहले सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2026 के मुकाबले 14 नवंबर से शुरू होंगे, जिसका फाइनल मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज के मुकाबले मुंबई, मोहाली, कोलकाता और विशाखापत्तनम में कराए जाएंगे, जबकि नॉकआउट मैच नागपुर में खेले जाएंगे. इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी. ऐसे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कम स्टार खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे.

भारतीय टीम का क्या है शेड्यूल?

भारतीय टीम की बात करें, तो अगले कुछ महीनों तक काफी व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है. भारतीय टीम 13 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. इसके बाद जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए जाएगी. वहां पर भारतीय मेंस टीम के मुकाबले 28 सितंबर से शुरू होंगे. उसी दौरान वेस्टइंडीज की टीम भारत का दौरा करेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी, जो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा.

Tags: Duleep Trophy FinalIrani Cup
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026
दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग
दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग
दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग
दलीप ट्रॉफी के बाद होगी ईरानी कप की बारी, कब-कहां खेला जाएगा महामुकाबला? किन टीमों के बीच होगी जंग