Irani Cup 2026: रणजी चैंपियन J&K पर टूटा मुकेश-आकाश का कहर, 29 ओवर में किया ढेर, रेस्ट ऑफ इंडिया बनी चैंपियन

Irani Cup 2026: ऋषभ पंत की कप्तानी वाली रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप 2026 का खिताब जीत लिया है. रेस्ट ऑफ इंडिया के सामने मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर को हार का सामना करना पड़ा. पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जम्मू-कश्मीर की टीम के पास ईरानी कप जीतने का भी मौका था, लेकिन उनका ये सपना टूट गया. रेस्ट ऑफ इंडिया ने मैच के चौथे दिन ही जम्मू-कश्मीर को सिर्फ 111 रन पर ढेर कर दिया.

इसके चलते रेस्ट ऑफ इंडिया ने 167 रन के बड़े अंतर से ईरानी कप जीत लिया. इस जीत के सबसे बड़े हीरो स्मरण रविचंद्रन रहे, जिन्होंने पहली पारी में फिफ्टी और दूसरी पारी में सेंचुरी लगाई. वहीं, कप्तान ऋषभ पंत इस मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे. उनके बल्ले से पहली पारी में सिर्फ 10 रन और दूसरी पारी में 8 रन आए.

रेस्ट ऑफ इंडिया ने कैसे जीता मैच?

ईरानी कप 2026 का मुकाबला श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी. रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 237 रन बनाए. शिखर मोहन ने 60 और स्मरण रविचंद्रन ने 68 रनों की पारी खेली. इसके अलावा सरफराज खान ने 45 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत सिर्फ 10 रन बना पाए. इसके जवाब में उतरी जम्मू-कश्मीर ने 278 रन बनाए और 41 रनों की लीड हासिल कर ली. फिर रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 319 रन बनाए. स्मरण रविचंद्रन ने 135 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि संगत सांगवान ने 55 रन बनाए. इसके चलते रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर को 279 रनों का टारगेट दिया.

5⃣-wicket haul ✅ Victory sealed next ball ✅ 🎥 Scenes of celebration in the Rest of India camp as Mukesh Kumar ends an incredible spell in style 🔥 Updates ▶️ https://t.co/yLmHBGjsCe #IraniCup | @mflone_ https://t.co/ia9apVIfOY — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026

जम्मू-कश्मीर 111 रन पर ढेर

279 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गई. रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया. इसके दम पर पंत की कप्तानी वाली रेस्ट ऑफ इंडिया ने 167 रन से मैच जीत लिया. इस जीत के लिए स्मरण रविचंद्रन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

आकाश-मुकेश भी चमके

रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से आकाशदीप और मुकेश कुमार ने गेंद से खूब कहर बरपाया. मुकेश कुमार ने पहली पारी में 2 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल किए. वहीं, आकाशदीप ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट चटकाए. वहीं, मुकेश चौधरी ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए.