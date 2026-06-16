वर्ल्ड कप में ईरान की बढ़ीं मुश्किलें, खिलाड़ियों को आराम भी नहीं करने दिया जा रहा, कोच बोले- हमारी टीम सबसे ज्यादा परेशान

फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैदान के बाहर उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ईरान के मुख्य कोच आमिर घालेनौई ने कहा है कि उनकी टीम इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा परेशान टीम बन गई है. ईरान ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला, लेकिन मैच के बाद टीम की मुश्किलें चर्चा का विषय बन गईं.

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कुछ सपोर्ट स्टाफ को समय पर वीजा नहीं मिला, जबकि खिलाड़ियों को भी आखिरी समय में यात्रा की अनुमति दी गई. टीम ने पहले अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन शहर में ट्रेनिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उसे मेक्सिको के तिजुआना शहर में जाना पड़ा.

कोच आमिर घालेनौई ने जताई नाराजगी

मैच के बाद आमिर घालेनौई ने कहा कि टीम को पहले बताया गया था कि वह मंगलवार दोपहर तक अमेरिका में रह सकती है, ताकि खिलाड़ी आराम कर सकें. लेकिन बाद में यह फैसला बदल दिया गया. उन्होंने कहा कि टीम को बार-बार नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे खिलाड़ियों की तैयारी पर असर पड़ रहा है. कोच ने यह भी कहा कि कुछ जरूरी स्टाफ सदस्यों की गैरमौजूदगी के कारण टीम के तकनीकी स्टाफ को अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है. उनके अनुसार, इन हालातों के कारण ईरान की टीम को बाकी टीमों की तुलना में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

मेहदी तारेमी ने भी उठाए सवाल

ईरान के स्टार फुटबॉलर मेहदी तारेमी ने भी हालात पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और स्टाफ पर लगातार दबाव बना हुआ है. तारेमी के मुताबिक, टीम को मैच वाले दिन ही बताया गया कि मुकाबला खत्म होते ही उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से टीम कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है. इससे खिलाड़ियों का ध्यान खेल से भटकता है और प्रदर्शन पर असर पड़ता है. तारेमी ने फीफा से मदद की मांग करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिलना चाहिए ताकि वे बिना तनाव के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.