Home > क्रिकेट > पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…

पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…

इक़बाल क़ासिम ने पाकिस्तान के युवा खिलाड़ियों पर पैसे के पीछे भागने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मेहनत, कौशल, खेल की समझ और देश के लिए खेलने को प्राथमिकता देनी चाहिए. क़ासिम ने सेेलेक्टर्स की लंबी अवधि की योजना और फैसलों में निरंतरता पर भी सवाल उठाए.

By: Satyam Sengar | Published: August 13, 2026 3:21:57 PM IST

पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स.
पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स.


पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट स्पिनर और हेड सेलेक्टर्स इक़बाल क़ासिम ने मौजूदा पीढ़ी के खिलाड़ियों पर कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कई युवा खिलाड़ी देश के लिए खेलने के सम्मान से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दे रहे हैं. क़ासिम के मुताबिक, खिलाड़ियों में मेहनत करने, अपनी तकनीक सुधारने और खेल को बेहतर तरीके से समझने की रुचि कम होती जा रही है. पाकिस्तान का 2026 का प्रदर्शन भी मिला-जुला रहा है. टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी जीत दर्ज की, लेकिन टी20 विश्व कप में निराश किया और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दो सीरीज गंवाईं.

क़ासिम ने कहा कि क्रिकेट पिछले कुछ दशकों में काफी बदल गया है, लेकिन सफलता का मूल मंत्र आज भी वही है. किसी खिलाड़ी को अपनी कमजोरियों पर काम करने और खेल को समझने के लिए खुद समय देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी कोच, सहायक स्टाफ और आंकड़ों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं. उनके अनुसार, खिलाड़ियों को खुद भी अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए.

You Might Be Interested In

देश के लिए खेलना सबसे बड़ा सम्मान
इक़बाल क़ासिम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए. उनका मानना है कि खिलाड़ियों को पैसे के पीछे भागने के बजाय अपने खेल की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी लगातार मेहनत करके अपने प्रदर्शन में सुधार करता है, तो पैसे और दूसरी सुविधाएं अपने आप उसके पास आती हैं. इसलिए खिलाड़ियों को पहले अपने खेल और देश के लिए योगदान को प्राथमिकता देनी चाहिए.

सेेलेक्टर्स की योजना पर भी उठाए सवाल
50 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले क़ासिम ने मौजूदा सेेलेक्टर्स की लंबी अवधि की योजना और फैसलों में निरंतरता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अपने समय को याद करते हुए बताया कि उस दौर में सेलेक्टर्स बिना वेतन या फीस के सम्मान के तौर पर यह जिम्मेदारी निभाते थे. क़ासिम के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर भविष्य के लिए स्पष्ट योजना, लगातार सही फैसले और खिलाड़ियों के विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

Tags: Iqbal Qasim
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026

सारा अली खान के 5 विवाद

August 12, 2026

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026
पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…
पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…
पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…
पाकिस्तानी क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, युवा प्लेयर्स पर बरसे, कहा- बस पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे…