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कप्तान रजत पाटीदार को मिली नई जिम्मेदारी, RCB के बाद अब इस टीम को चैंपियन बनाने का जिम्मा

Rajat Patidar Gwalior Cheetahs: ग्वालियर चीता ने MPL 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 2, 2026 9:26:11 PM IST

रजत पाटीदार MPL 2026
रजत पाटीदार MPL 2026


Rajat Patidar MPL 2026: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार अब मध्य प्रदेश टी20 लीग (MPL 2026) में नई चुनौती के लिए तैयार हैं. जेकेसी स्पोर्ट्स के स्वामित्व वाली ग्वालियर चीता ने आगामी सीजन के लिए उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि पाटीदार का नेतृत्व टीम को पहली बार खिताब दिला सकता है.

पिछले सीजन की कमी पूरी करने का लक्ष्य

ग्वालियर चीता ने MPL 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि, टीम बेहद करीबी मुकाबले में फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी. पहले सीजन में टीम की कमान वेंकटेश अय्यर के हाथों में थी, जबकि 2025 में भी पाटीदार कप्तान रहे थे. बावजूद इसके, टीम अब तक ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हो सकी है. इस बार ग्वालियर चीता अपने खिताबी इंतजार को खत्म करना चाहेगी.

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उज्जैन फाल्कन्स के खिलाफ होगी शुरुआत

एमपीएल 2026 का आगाज 3 जून को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होगा. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में ग्वालियर चीता का सामना उज्जैन फाल्कन्स से होगा. टीम इस सीजन में संतुलित संयोजन के साथ उतर रही है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा.

पाटीदार और कोच आदित्य पर रहेंगी नजरें

ग्वालियर चीता को मैदान पर रजत पाटीदार की रणनीतिक कप्तानी का फायदा मिलेगा, जबकि डगआउट में हेड कोच आदित्य श्रीवास्तव का अनुभव टीम के काम आएगा. आदित्य वही कप्तान रहे हैं, जिनकी अगुआई में मध्य प्रदेश ने 2022 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था. दूसरी ओर, पाटीदार ने आईपीएल 2026 में 500 से अधिक रन बनाकर और शानदार कप्तानी दिखाकर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है.

मजबूत स्क्वॉड के साथ उतरेगी ग्वालियर चीता

ग्वालियर चीता की टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं. स्क्वॉड में रजत पाटीदार के अलावा मंगेश यादव, आकाश सिंह रघुवंशी, अनुभव अग्रवाल, अर्पित पटेल, ईशान अफरीदी, कार्तिक परिहार, कुलदीप गेही, पार्थ चौधरी, सौम्य कुमार पांडे, तुषार वर्मा, वंदित जोशी, वरुण शिंदे, वरुण तिवारी और विकास शर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. खास तौर पर मंगेश यादव पर नजर रहेगी, जिन्होंने पिछले सीजन में 14 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का गौरव हासिल किया था. टीम को उम्मीद है कि इस बार वह खिताब जीतने का सपना पूरा करेगी.

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Tags: Gwalior cheetahsMadhya Pradesh premier league 2026mpl 2026 scheduleRajat Patidarrajat patidar mpl
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